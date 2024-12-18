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ZTK grup müsabakaları kura çekimi tarihi belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
18 Aralık 2024 16:05 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 16:09
ZTK grup müsabakaları kura çekimi tarihi belli oldu

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken bu hafta 5. tur eleme maçları başladı. Yarın sona erecek tur maçları sonrasında ZTK grup müsabakaları kura çekimi gerçekleşecek.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Türkiye Kupası​'nda yarış sürüyor. 4. tur maçlarının tamamlanmasının ardından 5. tur bu hafta başladı. 17,18,19 Aralık tarihlerinde oynanan karşılaşmalar sonrasın grup müsabakaları kura çekimi gerçekleşecek.

ZTK GRUP MÜSABAKALARI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre grup müsabakaları kura çekilişi 20 Aralık​ günü 14.30'da başlayacak. Kura, kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

Türkiye Kupası'nda 18 Aralık günü oynanan maçlar şöyle:

13:00 | Keçiörengücü - Sivasspor​ | A Spor
13:00 | Muşspor - Antalyaspor​ | Yayın Yok
13:00 | Kastamonuspor - Bodrumspor | Yayın Yok

ZTK grup müsabakaları kura çekimi tarihi belli oldu - 1. Resim

13:00 | Boluspor - 1461 Trabzon | Yayın Yok
13:00 | Esenler Erokspor - İstanbulspor | Yayın Yok
13:00 | Çorluspor 1947 - Kocaelispor | Yayın Yok
15:30 | Ümraniyespor - Fatih Karagümrük | Yayın Yok
15:30 | Erzurumspor - Sakaryaspor | A Spor
18:00 | Menemenspor - Ankaragücü | A Spor
20:30 | Gaziantep FK - 52 Orduspor | A Spor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUP KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

20 Aralık günü başlayacak olan kura çekimi A Spor ekranlarından takip edilecek. Kura çekimi sonrasında grup maçlarının eşleşmeleri belli olacak. Canlı olarak izlemek isteyenler A Spor kanalından izleyebilecek.

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Kaynak: TGRT Haber
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