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24 Eylül maç programında Süper Lig mücadelesi bulunmuyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
24 Eylül 2024 10:52 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 10:53
24 Eylül maç programında Süper Lig mücadelesi bulunmuyor

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. 24 Eylül maç programına göre bu akşam hangi karşılaşmalar oynanacak belli oldu. Bugün İtalya ve İngiltere Kupa müsabakaları oynanacak.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de günün maç takvimi belli oldu. Cumartesi günü Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide karşılaşmıştı.

BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN?

24 Eylül takvimine göre oynanacak olan müsabakalar şöyle:

İtalya Kupası

Lecce – Sassuolo | 17.00 | TRT Spor

İspanya La Liga

Sevilla – Valladolid | 20.00 | S Sport Plus, S Sport

Valencia – Osasuna | 20.00 | S Sport Plus, S Sport 2

Real Madrid – Alaves | 22.00

24 Eylül maç programında Süper Lig mücadelesi bulunmuyor - 1. Resim

Trendyol 1. Lig

Esenler Erokspor – Y.Malatyaspor | 20.00

Fransa Ligue 2

Paris FC – Guingamp | 21.30

Clermont – Red Star | 21.30

İngiltere Lig Kupası

Manchester City – Watford | 21.45 

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Kaynak: TGRT Haber

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