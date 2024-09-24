24 Eylül maç programında Süper Lig mücadelesi bulunmuyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

24 Eylül 2024 10:52 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 10:53

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. 24 Eylül maç programına göre bu akşam hangi karşılaşmalar oynanacak belli oldu. Bugün İtalya ve İngiltere Kupa müsabakaları oynanacak.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de günün maç takvimi belli oldu. Cumartesi günü Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide karşılaşmıştı. BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN? 24 Eylül takvimine göre oynanacak olan müsabakalar şöyle: İtalya Kupası Lecce – Sassuolo | 17.00 | TRT Spor İspanya La Liga Sevilla – Valladolid | 20.00 | S Sport Plus, S Sport Valencia – Osasuna | 20.00 | S Sport Plus, S Sport 2 Real Madrid – Alaves | 22.00 Trendyol 1. Lig Esenler Erokspor – Y.Malatyaspor | 20.00 Fransa Ligue 2 Paris FC – Guingamp | 21.30 Clermont – Red Star | 21.30 İngiltere Lig Kupası Manchester City – Watford | 21.45 İlgili Haberler Eski milli basketbolcu Asım Pars'tan acı haber! 12 dev adamdan biriydi