24 Eylül maç programında Süper Lig mücadelesi bulunmuyor
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. 24 Eylül maç programına göre bu akşam hangi karşılaşmalar oynanacak belli oldu. Bugün İtalya ve İngiltere Kupa müsabakaları oynanacak.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de günün maç takvimi belli oldu. Cumartesi günü Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide karşılaşmıştı.
BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN?
24 Eylül takvimine göre oynanacak olan müsabakalar şöyle:
İtalya Kupası
Lecce – Sassuolo | 17.00 | TRT Spor
İspanya La Liga
Sevilla – Valladolid | 20.00 | S Sport Plus, S Sport
Valencia – Osasuna | 20.00 | S Sport Plus, S Sport 2
Real Madrid – Alaves | 22.00
Trendyol 1. Lig
Esenler Erokspor – Y.Malatyaspor | 20.00
Fransa Ligue 2
Paris FC – Guingamp | 21.30
Clermont – Red Star | 21.30
İngiltere Lig Kupası
Manchester City – Watford | 21.45