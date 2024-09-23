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Eski milli basketbolcu Asım Pars'tan acı haber! 12 dev adamdan biriydi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
23 Eylül 2024 15:49 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 16:18
Eski milli basketbolcu Asım Pars&#039;tan acı haber! 12 dev adamdan biriydi

Eski milli basketbolcu Asım Pars, Bosna Hersek'teki evinde ölü bulundu. 48 yaşındaki sporcudan gelen acı haber sevdiklerini hüzne boğarken, ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Pars, Türkiye'ye çok sayıda başarı getiren 12 Adam'dan biriydi...

Eski basketbolcu ve Türk milli takımı oyuncusu Asım Paščanović Pars, Kalesija belediyesine bağlı Tojšići'deki aile evinde ölü bulundu.

Vefat haberini Basketbol Süper Ligi​ ekibi Beşiktaş​'ın genel menajeri Nedim Yücel duyurdu. Yüceli vefat haberini; "Canım kardeşim ,oda arkadaşım ,çok üzgünüm çok, mekanın cennet olsun kardeşim benim" ifadelerini kullandı.

Eski milli basketbolcu Asım Pars'tan acı haber! 12 dev adamdan biriydi - 1. Resim

 

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Pars'ın ölümüyle ilgili Fenerbahçe Spor Kulübü'nden de şu açıklama geldi: "2000-2001 sezonunda formamızı giyen milli sporcumuz Asım Pars’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 

Asım Pars’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz."

Eski milli basketbolcu Asım Pars'tan acı haber! 12 dev adamdan biriydi - 2. Resim

ASIM PARS KİMDİR?

Türk vatandaşlığına geçerek soyadını Pars olarak değiştiren Paščanović, 1976 yılında Tuzla'da doğdu. Merkezi pozisyonda oynadı.

Okula gittiği Sloboda'da antrenmanlara başladı ve o zamanki genç takımla eski Yugoslavya'nın şampiyonu oldu.

Türkiye'de önce Galatasaray'da, ardından Ülkerspor'da, Tofaş'ta, Fenerbahce'de, Efes Pilsen'de, Türk Telekom'da, Pınar Karşıyaki'de, Erdemir'de forma giydi.

Eski milli basketbolcu Asım Pars'tan acı haber! 12 dev adamdan biriydi - 3. Resim

Bu arada Pars, Dinamo Moskova ve Lokomotiv Rostov'da birkaç sezon forma giydi.

Türk milli takımıyla İstanbul'daki 2001 Eurobasket'te gümüş madalya kazandı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Dilan23 Eylül 2024 15:58

Bu haber çok üzücü Asım Pars gerçekten iyi bir oyuncuydu her zaman takdir etmişimdir

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