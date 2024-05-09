24 Haziran günü her yıl Dünya Ablalar Günü olarak kutlanıyor
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
09 May 2024 21:35 - Güncelleme : 09 May 2024 21:42
Her yıl 24 Haziran'da dünya genelinde kutlanan Dünya Ablalar Günü, abla-kardeş ilişkisini onurlandırmak ve güçlü bağları kutlamak için bir fırsat sunuyor. Dünya Ablalar günü ne zaman, nasıl kutlanır konuları merak ediliyor. İşte detaylar...
Her yıl 24 Haziran'da kutlanan bu özel gün, insanların ablalarıyla paylaştıkları güçlü bağı kutlamayı amaçlıyor.
Dünya Ablalar Günü, abla-kardeş ilişkisini kutlamak ve abla figürünün önemini hatırlatmak için bir vesile oluşturuyor.
Dünya Ablalar Günü her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Haziran tarihinde kutlanacak.
Bu tarih, bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor.
Kaynak: TGRT Haber