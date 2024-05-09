24 Haziran günü her yıl Dünya Ablalar Günü olarak kutlanıyor

09 May 2024 21:35 - Güncelleme : 09 May 2024 21:42

21 Haziran günü her yıl Dünya Abiler Günü olarak kutlanıyor

21 Haziran günü her yıl Dünya Abiler Günü olarak kutlanıyor

Her yıl 24 Haziran'da kutlanan bu özel gün, insanların ablalarıyla paylaştıkları güçlü bağı kutlamayı amaçlıyor.

Dünya Ablalar Günü, abla-kardeş ilişkisini kutlamak ve abla figürünün önemini hatırlatmak için bir vesile oluşturuyor.

Dünya Ablalar Günü her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Haziran tarihinde kutlanacak.

Bu tarih, bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor.