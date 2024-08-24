25 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi Bağcılar, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde yaşanacak
BEDAŞ internet sitesinde yer alan bilgilere göre yarın 25 Ağustos İstanbul'da birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Vatandaşlar ise Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek merak ediyor. İstanbul'da elektrik kesintisi saatleri...
İstanbul'un birçok ilçesinde uzun süreli arıza çalışması gerçekleşirken elektrik kesintisi ne zaman bitecek araştırıldı.
BEDAŞ'ın bilgilerine göre yarın Avcılar, Arnavutköy, Beylikdüzü ve Bağcılar ilçelerinde arıza çalışmaları gerçekleşecek.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 25 AĞUSTOS?
25 Ağustos Pazar günü meydana gelecek arıza çalışmalarında 09.00 ile 17.00 aralığında Arnavutköy'ün İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, AKAĞAÇ, ARDIÇ, BABA NAKKAŞ, BAĞIMSIZLIK, CAMİ, CEVİZ, DEFNE, EMİRHAN, HARMANLIK, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARAÇAM, KULELİ, KİRAZLIK, MEŞELER, OĞUZHAN, PELİNSU, POYRAZLI, SEKOYA, UZUNDERE, VATAN, YAKUP, YAPI, YEŞİLBAYIR, İNDERE MEVKİİ, İSLAMBOL sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, CANSEVER, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, KAHRAMAN, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SELVA, SEMİH, SEZGİN, TÜRKER, ULUŞAR, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sokaklarında çalışma yapılacak.
Arnavutköy MERKEZ-BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah BÜŞRA, ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sokak bölgelerinde ise 09.00 ile 13.00 aralığında kesinti olacak.
AVCILAR ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Yarın Avcılar MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah KARAKAŞ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 309., 310., ANI, ARALIK, CAN, CUMHURİYET, DENİZ, DOĞA, DUYGU, EKİM, GÜNEŞ, HATIRA, KADER, KASIM, MAZİ, MEHTAP, OCAK, SELAM, UZAY, YAKAMOZ, ÇAMLIBEL, ŞUBAT sk / HÜRRİYET mah NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / OSMANGAZİ mah 2607., AYASOFYA, CUMHURİYET, ESEN, TERAZİ sk / İSTİKLAL mah 2613., 2620., 2630., 5.ŞİİR, 562., AHENK, ARMONİ, ATA, ATLAS, BÖĞÜRTLEN, CUMHURİYET, DEREN, ERDEM, EĞİTİM, GAMZE, GÖÇMEN, KAUÇUK, KIZILCIK, KUMRU, KÖKNAR, KİRAZLI, KİVİ, MERTER, MEŞRUTİYET, MÜFREDAT, MÜZİK, OKUL, PERÇEM, SANAT, SEVİNÇ, TEMEL, TILSIM, UDİ, ULUS, ZAFER, ZEYTİN, ÇAYIR, ÇİMEN, İNCİ ÇİÇEĞİ, ŞAİR, ŞEBNEM, ŞİİR sk / ŞEHİTLER mah 2603., 2615., BOSTAN, EĞİTİM, KARADUT, KAYIN, KİRAZLI, OKUL, TERSLALE, ZEYTİN, ÇINAR, İNCİ bölgelerinde 00.00 ile 08.00 aralığında çalışma yapılacak.
Güngören'de MERKEZ-MERKEZ mah AŞİYAN, KARACA, MİTHAT PAŞA, TALATPAŞA sokaklarda 09.0 ile 12.00 aralığında çalışma uygulanacak.
Kağıthane'de ise MERKEZ-YEŞİLCE mah AYTEKİN, DEMİRBAŞ, DEMİRBAŞ ÇIKMAZI, DONANMA, ULUBAŞ, ÇELİK, ŞEBNEM bölgelerinde arıza çalışması yapılırken 10.00 ile 17.00 aralığında yapılacak.
25 AĞUSTOS BAĞCILAR ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?
Bağcılar ilçesinde yarın MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1439., 1507., 1509., 1510., 1511., GÜLBAHAR, MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1430., 1431., 1432., 1433., 1434., 1435., 1438., 1439., 1442., CAMİ YOLU, HALKALI sokaklarda 09.00 ile 17.00 aralığında kesinti olacak.
Beylikdüzün'de MERKEZ-YAKUPLU mah 10., 8. sokakta 09.00 - 17.00 aralığında yaşanırken MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA, GÜMÜŞSUYU, KAZIM KARABEKİR sokakta 09.00 ile 12.00 aralığında çalışma yapılacak.
İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Yaşanacak olan arızalar şöyle belirtildi: