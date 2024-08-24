İstanbul Solotürk gösterisi Yenikapı Meydanı’nda 18.00’de başlayacak

24 Ağustos 2024 13:58 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 14:00

SOLOTÜRK, sosyal medya hesabında gösteri uçuşu yapacağını duyururken vatandaşlar gösterinin nerede oynanacağını araştırmaya başladı.

Solotürk özel günlerde uçuş düzenlemeye devam ediyor.

SOLOTÜRK İSTANBUL GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yenikapı Meydanı'nda yapılacak olan gösteri uçuşu 30 Ağustos günü olurken 18.00'de başlayacak. F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerinin yer aldığı video ile gösteri gününü ve saatini duyurdu.

İSTANBUL SOLOTÜRK UÇUŞU NEREDE OLACAK 30 AĞUSTOS?

30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle resmi tatil ilan edilirken Solotürk, Yenikapı Meydanı'nda gösteri düzenleyecek.

18.00'de başlayan uçuşa milyonlarca kişinin katılması bekleniyor.