25 yaşındaki futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunmakta

29 May 2024 18:47 - Güncelleme : 29 May 2024 18:50

Galatasaray'ın genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu'nun, kulübüyle olan sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, Kerem'den büyük bir bonservis geliri bekliyor.

Bu sezon 54 karşılaşmada forma giyen Kerem Aktürkoğlu, 3759 dakika sahada kalarak 15 gol ve 9 asistle takımına katkı sağladı.

Galatasaray, bu performansı göz önüne alarak Kerem'in transferinden 20 milyon Euro civarında bir gelir hedefliyor.

TRT Spor'un haberine göre, La Liga ekibi Real Sociedad ve MLS'ten bir kulüp, milli futbolcuya talip oldu.

Real Sociedad'ın 12 milyon Euro, MLS takımının ise 14 milyon Euro teklif ettiği belirtiliyor.