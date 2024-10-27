28-29 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek ücretsiz konserlerin programı belli oldu! Mert Demir ve Ebru Gündeş geliyor
Cumhuriyet Bayramı her yıl Türkiye'nin dört bir tarafında yapılan etkinlikler ile kutlanıyor. Vatandaşlar tarafından 29 Ekim Ankara'da düzenlenecek konserler ve yerleri merak ediliyor. Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar tarafından Ankara'da düzenlenecek konserler merak ediliyor.
TUSAŞ Ankara tesisine düzenlenen hain terör saldırısı nedeniyle iptal edilen konserler ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre 2 konser 29 Ekim'de düzenlenecek.
Vatandaşlar tarafından Ankara'da düzenlenecek konserler merak ediliyor.
28 EKİM ANKARA'DA DÜZENLENECEK KONSERLER NEREDE, SAAT KAÇTA?
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre 28 Ekim 2024 Pazartesi günü saat 19.30'da Mert Demir konseri düzenlenecek.
Ücretsiz olarak Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenecek olan konser için 15.00-24.00 saatleri arasında Zafer Çarşısı-AOÇ arası ring seferleri yapılacak.
29 EKİM ANKARA'DA DÜZENLENECEK KONSERLER NEREDE, SAAT KAÇTA?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise yine Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda ücretsiz olarak Ebru Gündeş konseri düzenlenecek.
Konser saat 19.30'da başlayacak ve vatandaşlar için ring seferleri de aynı şekilde yapılacak.
TUSAŞ Ankara saldırısı nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konserlerin iptal olduğunu açıklamıştı. Ancak son yapılan paylaşıma göre konserlerin tekrardan yapılmasına karar verildi.