28-29 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek ücretsiz konserlerin programı belli oldu! Mert Demir ve Ebru Gündeş geliyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

27 Ekim 2024 16:54 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 17:24

Cumhuriyet Bayramı her yıl Türkiye'nin dört bir tarafında yapılan etkinlikler ile kutlanıyor. Vatandaşlar tarafından 29 Ekim Ankara'da düzenlenecek konserler ve yerleri merak ediliyor. Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.