28-29 Ekim'de kuyumcuların açık olup olmadığı gündeme geldi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

27 Ekim 2024 18:49 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 19:11

Resmi Gazetede yer alan bilgilere göre 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise resmi tatil olarak açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından 28-29 Ekim kuyumcular açık mı sorusunun cevabı merak edildi. Kuyumcuların açık olma durumları değişiklik gösteriyor. Döviz bürolarının açık olup olmayacağı da belli oldu.