28-29 Ekim'de kuyumcuların açık olup olmadığı gündeme geldi
Resmi Gazetede yer alan bilgilere göre 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise resmi tatil olarak açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından 28-29 Ekim kuyumcular açık mı sorusunun cevabı merak edildi. Kuyumcuların açık olma durumları değişiklik gösteriyor. Döviz bürolarının açık olup olmayacağı da belli oldu.
Resmi tatillerde bankalar, noterler, kargolar, borsa, kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın salı gününe denk gelmesi nedeniyle 28 Ekim Pazartesi günü hazırlıkların tamamlanması için yarım gün tatil yapıldı.
Vatandaşlar tarafından 28-29 Ekim'de kuyumcuların açık olup olmadığı ise merak edilmeye başlandı.
28-29 EKİM'DE KUYUMCULAR AÇIK MI?
28-29 Ekim tarihleri arsında kuyumcuların açık ya da kapalı olma durumları farklılık gösteriyor.
Resmi tatillerde kuyumcuların dükkanlarını açıp açmama durumları kendi inisiyatiflerine bırakılıyor.
Bazı kuyumcular resmi tatil olduğu için dükkanlarını açmamayı tercih ederken, bazıları ise açmayı tercih ediyor.
Bu sebepten dolayı da 30 Ekim tarihine kadar kuyumcuların kapalı olma ihtimali bulunuyor.
28-29 EKİM'DE DÖVİZ BÜROLARI AÇIK MI?
Döviz büroları resmi tatillerde borsanın kapalı olması nedeniyle kapalı oluyor.
Bu yüzden 28 Ekim tarihinde döviz büroları öğleden sonra kapalı olacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise tam gün kapalı olacak olan döviz büroları, 30 Ekim Çarşamba günü tekrardan vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.