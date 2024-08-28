28 Ağustos 2024 halka arz takviminde başvurusu onaylanan hisse yer almadı

28 Ağustos 2024 16:06 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 16:09

Cem Zeytin ve Özata Denizcilik talep toplama işlemlerini sürdürürken vatandaşlar bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler araştırmaya başladı.

SPK tarafından başvurular onaylanıyor ve takvime ekleniyor.

BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI 28 - 29 - 30 AĞUSTOS 2024?

En son güncellenen takvimde yer alan bilgilere göre bu hafta yeni şirket başvuru onayı gelmedi. Cem Zeytin ve Özata Denizcilik yer alırken yeni hisse henüz duyurulmadı.

ÖZATA DENİZCİLİK KAÇ LOT VERİR?

OZATD hisse koduyla satışa çıkan hissenin vereceği lot henüz belli olmazken sonuçlarının açıklanmasıyla belli olacak. Tahmini miktar ise şöyle:

300 Bin katılım - 23 Lot (2415 TL)

700 Bin katılım - 10 Lot (1050 TL)

1.1 Milyon katılım - 6 Lot (630 TL)

1.5 Milyon katılım - 5 Lot (525 TL)

1.9 Milyon katılım - 4 Lot (420 TL)

2.3 Milyon katılım - 3 Lot (315 TL)

2.7 Milyon katılım - 3 Lot (315 TL)

3.1 Milyon katılım - 2 Lot (210 TL)

ÖZATA HANGİ BANKALARDAN SATIN ALINIR?

OZATD, 105 TL'den satışa çıkarken Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile alınabilecek.

Bireysele eşit dağıtım yapacak olan şirketin hissesi T1-T2 bakiye kullanımına kapalı olurken katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

Talep toplama işlemleri ise 27-28-29 Ağustos olarak belirlendi. Talep toplama sürecinin sona ermesinden kısa bir süre sonra KAP'ta sonuçları açıklanarak borsada işlem tarihi netleşecek.