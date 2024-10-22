28 Ekim bankalar yarım gün mü? 2024 çalışma saatler belli oldu

22 Ekim 2024 10:42 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 10:50

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak. Yurdumuzun her yerinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken 28 Ekim bankaların yarım gün olup olmayacağı da gündeme geldi.

2024 yılında Cumhuriyet Bayramı salı gününe denk geliyor. 28 Ekim günü 13.00'dan sonra resmi tatil sayılmasından dolayı bankada işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler bankaların açık olup olmadığını şimdiden araştırıyor.

28 EKİM BANKALAR YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim resmi tatil olurken 28 Ekim Pazartesi günü 13.00'dan itibaren de resmi tatil oluyor. Bu nedenle devlet daireleri, hastaneler, noterler, bankalar 13.00'a kadar çalışacak.

Bankada işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler 30 Ekim günü bankalarda işlemlerini gerçekleştirebilecek.

29 EKİM OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

Cumhuriyet Bayramı bu yıl salı gününe denk gelirken 29 Ekim günü okullar tatil olacak. Resmi tatil tarihlerinde okullar, üniversiteler, bankalar, sağlık ocakları ve kamu kurumları hizmet vermiyor. Öğrenciler 30 Ekim itibarıyla okullarda eğitim görmeye devam edecek.

29 EKİM KAÇ GÜN TATİL 2024?

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim tatil olurken 28 Ekim günü de yarım gün tatil olacak. Böylece vatandaşlar 1,5 günlük tatil yapacak.

Özel sektöre tatil durumu ise şirkete bağlı olacak.