28 Ekim borsa işlem bitiş saati paylaşıldı, BİST yarım gün hizmet veriyor

28 Ekim 2024 11:29 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 11:37

Borsa İstanbul'da işlem gerçekleştirecek olan vatandaşlar bugün borsa açık mı, saat kaça kadar araştırmaya başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde bugün kamu kurumları yarım gün hizmet verecek.

28 Ekim bugün Marmaray, metrobüs ve otobüs ücretsiz mi? Ücretsiz olan araçlar belirlendi

28 Ekim bugün Marmaray, metrobüs ve otobüs ücretsiz mi? Ücretsiz olan araçlar belirlendi

28 Ekim Pazartesi bankaların saat kaça kadar açık olacağı belli oldu

28 Ekim Pazartesi bankaların saat kaça kadar açık olacağı belli oldu

29 Ekim​ Cumhuriyet Bayramı'na az bir süre kala borsada işlem yapacak olanlar bugün 28 Ekim​ borsanın saat kaça kadar açık olduğunu araştırmaya başladı.

Binlerce kişi borsada işlem gerçekleştirirken 28 Ekim Pazartesi günü kaçta kapandığını merak ediyor.

BUGÜN BORSA​ AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR?

BİST, 29 Ekim günü kapalı olacak.

28 Ekim Salı günü ise 12.40'a kadar hizmet verecek. 25 Ekim ve 28 Ekim günü olacak olan işlemlerin takası 31 Ekim günü yapılacağı da duyurulmuştu.

28 Ekim tatilinin öncesinde pay piyasaları 09.40'ta açılıyor. Sürekli müzayede işlemleri 10.00 ile 12.30 arasında gerçekleşecek.

Kapanış seansı ise 12.30 ile 12.40 aralığında gerçekleşecek. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 28 Ekim günü işlemler 09.30'da başlamasının ardından sözleşmeler 12.40'ta bitecek.

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 28 Ekim Pazartesi günü hem aynı gün hem ileri valörlü işlemler 11.30'a kadar sürecek.

BORSA ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR 2024?

Borsa, 10.00 ile 18.00 aralığında sürekli işlem seanslarını gerçekleştirirl.

Seansların sona ermesiyle beraber 18.01'e kadar tek fiyatlı marj yayınlanıyor. 18.05'e kadar yeni emirler toplanırken kapanış fiyatından sonra 18.08 ile 18.10 aralığında işlemler gerçekleşir.