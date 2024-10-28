28 Ekim bugün Marmaray, metrobüs ve otobüs ücretsiz mi? Ücretsiz olan araçlar belirlendi

28 Ekim 2024 09:32 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 09:44

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle resmi tatil uygulanacak. Pazartesi günü ise yarım gün olarak tatil olacak. Vatandaşlar ise bugün Marmaray, metrobüs, metro ve tramvayın ücretsiz olup olmayacağını araştırmaya başladı.

28 Ekim Pazartesi bankaların saat kaça kadar açık olacağı belli oldu

28 Ekim Pazartesi bankaların saat kaça kadar açık olacağı belli oldu

Tüm Türkiye'de coşku ile kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı​ öncesinde 28 Ekim​ günü yarım gün tatil uygulanıyor.

Milyonlarca vatandaş ise hangi toplu taşıma​ araçlarından ücretsiz olarak yararlanabileceğini merak ediyor. Resmi Gazete'de ücretsiz olan hatlar ve araçlar duyurulmuştu.

28 EKİM MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

28 Ekim Pazartesi günü yarım gün tatil olurken 13.00'ten itibaren plan yapacak olan vatandaşlar toplu taşıma araçlarının durumunu merak etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre toplu taşıma araçları 29 Ekim​'de ücretiz olurken 28 Ekim günü otobüs, marmaray ve metrobüs hatları ücretli olacak.

28 EKİM'DE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ 2024?

29 Ekim'de Ankara’da banliyö hizmeti veren Başkentray Sincan-Kayaş, Kayaş-Sincan hattı, İzmir'de İZBAN ve Selçuk-Aliağa hattı ücretsiz olacak.

İstanbul​'da ise kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri 29 Ekim Salı günü İBB araçlarından ücretsiz olarak yararlananacak.

28 Ekim günü ise herhangi bir ücretsiz toplu taşıma aracı bulunmuyor.

29 EKİM MARMARAY, METRO ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhuriyet Bayramı sebebiyle ülkemizde resmi tatil uygulanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan toplu taşıma araçları ise ücretsiz olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı bedava olacak.

28 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

28 Ekim Pazartesi günü toplu taşıma araçları ücretsiz olmayacak. Vatandaşlar toplu taşıma araçlarından ücretli olarak yararlanırken 29 Ekim günü 24 saat boyunca ücretsiz olacak.

29 Ekim günü toplu taşıma araçları ücretsiz olurken ücretli olacak olan hatlar şöyle belirlendi:

Ada hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvay’ı, Karaköy-Beyoğlu Tünel’i, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı’na hizmet veren bagajlı taşımacılık yapan hatlarımız ile 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatları.