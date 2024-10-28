28 Ekim kargo dağıtım saatleri belli oldu

28 Ekim 2024 11:33 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 11:38

28 Ekim Pazartesi günü için kargo dağıtım saatleri kargo bekleyen kişiler tarafından merak edilmeye başlandı. 28 Ekim Pazartesi gününün yarım gün olması nedeniyle kargoların saat kaça kadar hizmet verecekleri merak konusu oldu.

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29 Ekim​ Cumhuriyet Bayramı​ nedeniyle 28 Ekim Pazartesi günü yarım gün resmi tatil​ ilan edildi. Türkiye Cumhuriyeti​'nin 101.yılı nedeniyle kargoların çalışma saatlerine yönelik araştırmalar başladı.

28 EKİM’DE KARGOLAR​ ÇALIŞIYOR MU?

Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim saat 13.00’ten itibaren başlar ve 29 Ekim gününe kadar devam eder. Bu sebeple kargolar 28 Ekim Pazartesi günü yarım gün çalışır.

28 EKİM KARGOLAR KAÇA KADAR DAĞITIM YAPIYOR?

28 Ekim Pazartesi gününün yarım gün tatil olmasından dolayı tüm kargo şirketleri sabah 9.00 ile 13.00 saatleri arasında dağıtım yapacak.

29 EKİM KARGOLAR AÇIK MI?

Yurtiçi Kargo: 29 Ekim Salı günü tüm şube ve acentelerinin kapalı olacak.

Aras Kargo: 29 Ekim Salı günü hizmet vermeyecek.

MNG Kargo : Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Salı günü kapalı olması bekleniyor.

PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arası olan PTT Kargo 29 Ekim Salı günü hizmet vermeyecek.