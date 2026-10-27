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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 20:11
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 20:11

28 Ekim mesai kaçta bitiyor, saat kaçtan sonra resmi tatil?

28 Ekim mesai kaça kadar, bugün için tatil kaçta başlıyor belli oldu. Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim 2026 Çarşamba günü uygulanacak çalışma düzeni, kamu kurumları, eğitim kuruluşları, bankalar ve özel sektör çalışanlarının gündeminde yer alıyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında, okullarda, üniversitelerde ve noterlerde çalışma saatleri değişecek. Banka şubelerinden işlem yapmayı planlayan vatandaşlar da 28 Ekim mesai saatleri ve resmi tatil takvimiyle ilgili ayrıntıları araştırıyor. Özel sektörde çalışanların tatil sürecindeki çalışma düzeni ve resmi tatilde çalışılması halinde uygulanacak ücret hükümleri de merak edilen konular arasında bulunuyor. 28 Ekim mesai kaçta bitiyor, öğleden sonra bankalar açık mı? 28 Ekim mesai saatleri belli oldu.

Avatar
Editor
 TGRT Haber
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28 Ekim mesai kaçta bitiyor, saat kaçtan sonra resmi tatil?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 20:11
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 20:11

öncesinde 2026 Çarşamba günü resmi tatil uygulaması nedeniyle kamu kurumlarında, eğitim kuruluşlarında ve banka şubelerinde çalışma düzeni değişecek. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun çerçevesinde uygulanacak tatil programı, resmi dairelerde işlem yapacak vatandaşların yanı sıra bankacılık hizmetlerinden yararlanmak isteyenleri de yakından ilgilendiriyor. Okulların, üniversitelerin ve noterlerin çalışma programıyla birlikte özel sektördeki mesai uygulamaları da araştırılıyor. Özellikle resmi tatilde çalışmanın ücretlendirilmesi ve banka şubelerinin hizmet durumu, Cumhuriyet Bayramı öncesinde yanıt aranan başlıklar arasında yer alıyor. 28 Ekim kaçtan sonra resmi tatil? Detaylar…

28 EKİM NEDEN YARIM GÜN?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim tarihi, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında yarım günlük resmi tatil olarak uygulanıyor. Söz konusu düzenleme doğrultusunda Cumhuriyet Bayramı tatili iki güne yayılan bir takvim oluşturuyor. 28 Ekim Çarşamba günü ile 29 Ekim Perşembe gününü kapsayan tatil süreci, kamu kurumlarından eğitim kuruluşlarına, bankalardan işyerlerine kadar farklı alanlardaki çalışma programlarını ilgilendiriyor.

28 Ekim mesai kaçta bitiyor, saat kaçtan sonra resmi tatil?

Cumhuriyet Bayramı öncesindeki yarım günlük tatil uygulaması, resmi kurumların yanı sıra çalışanların mesai planlaması açısından da önem taşıyor. Kamu kurum ve kuruluşları, okullar, üniversiteler, noterler ve tatil düzenlemesi doğrultusunda çalışma programlarını belirliyor. Özel sektörde ise işyerinin faaliyet alanı ve geçerli çalışma düzenlemeleri kapsamında farklı uygulamalar görülebiliyor. Resmi tatil gününde çalışılması halinde işçilere ödenecek ücretler de ilgili iş mevzuatı çerçevesinde değerlendiriliyor.

28 EKİM TATİL KAÇTA BAŞLIYOR?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle uygulanacak yarım günlük resmi tatil, saat 13.00 itibarıyla başlıyor. Bu saatten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai sona eriyor ve öğleden sonra olağan hizmet sunulmuyor. Okullar, üniversiteler ve noterler de resmi tatil programı kapsamında çalışma düzenlerini buna göre uyguluyor. Resmi kurumlarda işlem yapmak isteyen vatandaşların, işlemlerini tatil başlamadan önce tamamlamaları gerekiyor.

28 Ekim mesai kaçta bitiyor, saat kaçtan sonra resmi tatil?

29 Ekim 2026 Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle gün boyunca resmi tatil uygulanıyor. Böylece 28 Ekim öğleden sonraki tatil süresiyle 29 Ekim'in tamamı bir araya gelerek toplam 1,5 günlük resmi tatil oluşturuyor. Kamu kurumlarında ve diğer resmi kuruluşlarda hizmetler tatil düzenine göre yürütülürken vatandaşların başvuruları ve işlemleri açısından normal mesai programı uygulanmıyor. Tatil süresince hangi hizmetlerin devam edeceği, kurumun niteliğine ve hizmetin sunuluş biçimine göre değişebiliyor.

28 EKİM ÖĞLEDEN SONRA BANKALAR AÇIK MI?

28 Ekim Çarşamba günü banka şubeleri sabah saatlerinde olağan çalışma düzenini sürdürüyor. Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle uygulanacak yarım günlük tatil kapsamında şubelerdeki mesai saat 13.00 itibarıyla sona eriyor. Para yatırma, para çekme ve hesap işlemleri gibi banka şubesinden gerçekleştirilmesi gereken işlemlerin bu saatten önce yapılması gerekiyor. Öğleden sonra şubelerin kapalı olması nedeniyle yüz yüze bankacılık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların işlemlerini mesai saatleri içinde tamamlamaları önem taşıyor.

Banka şubelerinin kapalı olduğu saatlerde ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetleri kullanılmaya edecek.

28 Ekim mesai kaçta bitiyor, saat kaçtan sonra resmi tatil?

28 EKİM ÖZEL SEKTÖR YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim saat 13.00'ten itibaren başlayan resmi tatil, özel sektör çalışanlarını da ilgilendiriyor. Bununla birlikte özel sektör işyerlerinde çalışma uygulaması, işyerinin faaliyet alanına ve geçerli çalışma düzenlemelerine göre farklılık gösterebiliyor. Üretim, perakende ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren bazı işletmeler, resmi tatil başlamasına rağmen öğleden sonra da çalışmayı sürdürebiliyor. Bazı işyerleri ise kamu kurumlarıyla uyumlu şekilde öğleden sonra faaliyetlerine ara verebiliyor. Bu nedenle özel sektörde çalışma düzeni değerlendirilirken iş sözleşmeleri ve varsa toplu iş sözleşmelerindeki hükümler de dikkate alınıyor.

Resmi tatil gününde çalışan işçilerin ücretleri, İş Kanunu kapsamındaki genel tatil hükümlerine göre düzenleniyor. Tatil gününde çalışmayan işçilerin ise o güne ait ücretlerinden kesinti yapılamıyor. Dolayısıyla 28 Ekim öğleden sonraki çalışma düzeni, işyerinin uygulamalarının yanı sıra resmi tatilde çalışma ve ücretlendirmeye ilişkin hükümler çerçevesinde ele alınıyor. Çalışanların mesai planlamasında işyerlerinde geçerli çalışma koşulları ve ilgili mevzuat esas alınıyor.

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ETİKETLER
#28 Ekim
#29 ekim cumhuriyet bayramı
#özel sektör
#Banka Şubeleri
#Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
#Aktüel
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