28 Ekim öğleden sonra yarım gün 29 Ekim resmi tatil olacak

01 Ekim 2024 09:47 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 09:50

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kısa bir zaman kala 28 Ekim’in resmi tatil olup olmadığı öğrenciler ve çalışanlar tarafından merak konusu oldu.

Türkiye’de 29 Ekim​ Cumhuriyet Bayramı​ resmi tatil​ olarak kutlanıyor. Cumhuriyetin ilanının yıl dönümü olan 29 Ekim, bir buçuk gün resmi tatil ilan edildi.

28 EKİM TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye​ Cumhuriyeti’nin kuruluşunu simgeleyen en önemli milli bayramlardan biridir. Bu özel gün için bir buçuk gün resmi tatil ilan edilmiştir. Yani 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün resmi tatil olacak.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

28 Ekim bu yıl Pazartesi, 29 Ekim ise Salı gününe denk geliyor. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim günü saat 13.00’te başlayarak 29 Ekim Salı gününe kadar devam edecek.

29 EKİM’DE NERELER KAPALI?

29 Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu sene de resmi tatil kabul edildiğinden üniversite, sağlık ocağı, eczane, hastane ve banka olmak üzere resmi kurumlar hizmet vermeyecek.

28 EKİM’DE NERELER KAPALI?

28 Ekim yarım gün resmi tatil olduğundan dolayı saat 13.00 itibarıyla resmi kurumlar, hastane, banka, eczane, kuyumcu ve okullar kapalı olacak.

29 EKİM'İN ÖNEMİ NEDİR?

29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin ilan edilmesi sebebiyle bu özel gün Türk milleti için oldukça önemlidir. 29 Ekim Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından Türkiye’nin modern bir ulus-devlet olarak kuruluşunu temsil eder.