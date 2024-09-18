29 Ekim'in resmi tatil olması sebebiyle 28 Ekim yarım gün tatil olacak

18 Eylül 2024 13:39 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 13:52

Cumhuriyet Bayramı 2024 yılında salı gününe denk geliyor. Resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumları ve okullar tatil olacak. Özel sektörde çalışanlar için karar şirkete bağlı olurken 28 Ekim'in yarım gün olup olmadığı da merak konusu oldu.

30 Ağustos resmi tatil olarak hafta sonu ile birleşecek

30 Ağustos resmi tatil olarak hafta sonu ile birleşecek

Cumhuriyet Bayramı​ ülkemizde her yıl olduğu gibi bu sene de coşkuyla kutlanacak. Hafta içine denk gelmesinden dolayı birçok vatandaş resmi tatil​ mi, okullar tatil olacak mı araştırmaya başladı.

2025 resmi tatil takvimine göre bu yıl 28 Ekim pazartesi gününe denk geliyor.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ 2024?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olmasından dolayı salı günü resmi tatil olarak sayılıyor. 28 Ekim günü ise resmi tatil 13.00 itibarıyla başlayacak.

Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim​ günü devam eder.

29-28 EKİM ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ?

Resmi tatiller devlet daireleri, belediyeler ve kamu kurumları için tatil günü oluyor fakat özel sektörde tatil durumu şirkete bağlıdır.

Çalıştığınız kurumun kararına göre tatil durumu değişkenlik göstermekte.

2024 - 2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Bu yıl içerisinde resmi tatillerin denk geldiği günler şöyle:

Yılbaşı 1 Ocak 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı​ Arife 29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün 1 Nisan 2025 Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 2025 Perşembe

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı​ Arife 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün 9 Haziran 2025 Pazartesi

Demokrasi Bayramı 15 Temmuz 2025 Salı

Zafer Bayramı 30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba