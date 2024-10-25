28 Ekim özel sektöre yarım gün mü? 2024 çalışma saatleri netleşti

25 Ekim 2024 11:18 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 11:26

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa süre kala vatandaşlar pazartesi gününün yarım gün olup olmadığını araştırmaya başladı. 2024 resmi tatil takvimine göre pazartesi günü yarım, Salı günü tam gün resmi tatil uygulanacak. Özel sektör çalışanlarının gözü ise 28 Ekim günü çalışma sisteminde.

İptal olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ve konserleri belli oldu

İptal olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ve konserleri belli oldu

Tüm Türkiye​'de coşkuyla kutlanan 29 Ekim​ Cumhuriyet Bayramı​'na az bir süre kaldı.

Resmi tatil​ olmasından dolayı salı günü okullar, bankalar, noterler, hastaneler ve sağlık ocakları kapalı olurken pazartesi günü yarım gün olarak hizmet verecekler.

28 EKİM​ ÖZEL SEKTÖRE YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim Pazartesi günü yarım gün tatil oluyor. Özel sektörde yarım gün tatil durumu çalışılan kuruma bağlı olurken çalışma sistemi her yerde değişkenlik gösteriyor.

28 Ekim günü kamu kurumları 13.00'e kadar hizmet verecek.

29 EKİM ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ 2024?

29 Ekim günü resmi tatil sayılmasından dolayı devlet kurumları hizmet vermeyecek. Hastaneler, aile hekimleri, kargolar ve eczaneler kapalı olurken özel sektör çalışanlarının tatil durumu şirketten şirkete farklılık gösteriyor. Bu nedenle 29 Ekim'de özel sektörde çalışanlar çalışma durumunu şirketine sormalıdır.

Resmi tatilde çalışılması halinde çalışana mesai ücreti ödeniyor.

29 EKİM KUTLAMALARI OKULDA YAPILACAK MI?

Cumhuriyet Bayramımız salı günü tüm Türkiye'de kutlanacak. 23 Ekim günü gerçekleştirilen hain terör saldırısı sonrasında belediyelerden konserlerin ve gösterilerin iptal edildiği duyuruldu. Bu nedenle okullarda kutlama olup olmayacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek olan açıklamanın ardından belli olacak.