İptal olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ve konserleri belli oldu

25 Ekim 2024 10:59 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 11:02

Türkiye'de her sene coşku ile kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na az bir süre kala düzenlenmiş olan etkinliklerin iptali duyuruldu. ABB ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, konser ve etkinliklerin iptal edildiğini duyurmuştu. Vatandaşlar ise konserlerin iptal durumunu araştırmaya başladı.

Cumhuriyet Bayramı​ her yıl Türkiye​'nin her yerinde kutlanıyor. Bu yıl salı gününe denk gelen resmi tatile az bir süre kaldı. Belediyeler tarafından düzenlenen etkinlikler ise TUSAŞ Ankara tesisine düzenlenen hain terör saldırısı dolayısıyla iptal edildi.

Vatandaşlar hangi illerde konserlerin ve gösterilerin iptal olduğunu merak ediyor.

29 EKİM​ KONSERLER İPTAL Mİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak İzmir, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde konser​ ve etkinlikler düzenlenmişti.

Ülkemizin çeşitli meydanlarında ve gösteri alanlarında düzenlenen konser ve etkinlikler 23 Ekim günü gerçekleşen TUSAŞ terör saldırısı sonrasında Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edildi. Belediyeler sosyal medya hesaplarında etkinliklerin iptal olduğunu duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden henüz bir iptal kararı gelmedi. Duyuru yapılmasının ardından haberimizden gelişmelere ulaşabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Başkentimiz Ankara’da yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle belediyemizce düzenlenen tüm konser ve eğlence içerikli etkinlikler iptal edilmiştir. Birlik ve beraberliğimize kasteden terörü bir kez daha lanetleniyor, şehitlerimize rahmet, tüm yurttaşlarımıza başsağlığı diliyoruz."

OKULLARDA 29 EKİM GÖSTERİLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ, KUTLANACAK MI?

Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okullarda çeşitli gösteriler ve etkinlikler düzenleniyor. Bu yıl salı gününe denk gelen resmi tatil öncesinde 23 Ekim günü yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle ülkemizde düzenlenen konser ve etkinlikler iptal edildi.

Okullarda yapılacak olan gösterilerin iptal olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Okullarda 29 Ekim kutlamalarının yapılıp yapılmayacağına dair Milli Eğitim Bakanlığı'nda açıklama bekleniyor.

Açıklama gelmemesi halinde okullarda gösterilerin yapılacağı düşünülüyor.

29 EKİM ETKİNLİKLERİ İPTAL Mİ OLDU?

23 Ekim günü Ankara TUSAŞ tesisine yapılan terör saldırısı sonrası şehit sayımız 5'e yükseldi. Yürekleri yakan haber sonrasında belediyelerden etkinliklerin iptaline dair açıklamalar geldi.

İlk olarak konserleri iptal eden belediye ABB olurken ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından henüz bir duyuru gelmedi.