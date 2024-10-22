28 Ekim PTT açık mı? Kargo ve şubelerin çalışma saatleri belli oldu

22 Ekim 2024 15:26 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 16:10

28 Ekim Pazartesi günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarım gün tatil yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından 28 Ekim PTT açık mı sorusu gündeme geldi. PTT şubeleri yarım gün hizmet verecek.

28 Ekim’in özel sektöre tatil olup olmadığı şirkete göre değişiklik gösteriyor

28 Ekim’in özel sektöre tatil olup olmadığı şirkete göre değişiklik gösteriyor

28 Ekim bankalar yarım gün mü? 2024 çalışma saatler belli oldu

28 Ekim bankalar yarım gün mü? 2024 çalışma saatler belli oldu

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim 2024 Pazartesi günü saat 13.00'dan itibaren tatil sayılacak.

Kamu çalışanları ve devlet daireleri saat 13.00'dan sonra çalışmayacak.

Vatandaşlar tarafından PTT şube ve kargo hizmetinin 28 Ekim'de açık olup olmadığı ise merak ediliyor.

28 EKİM'DE PTT AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim Pazartesi günü PTT şubeleri ve kargo hizmeti yarım gün çalışacak.

Saat 13.00'dan itibaren şubeler ve kargo hizmeti çalışmayacak.

2024 resmi tatil takvimi ise şöyle:

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı