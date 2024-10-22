28 Ekim’in özel sektöre tatil olup olmadığı şirkete göre değişiklik gösteriyor

22 Ekim 2024 15:00 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 15:07

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na az bir süre kala özel sektör çalışanları 28 Ekim'in tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. 29 Ekim resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları, sağlık ocakları ve bankalar kapalı olacak.

Emeklilere 29 Ekim'de bu yıl ikramiye ödenip ödenmeyeceği gündem oldu

Emeklilere 29 Ekim'de bu yıl ikramiye ödenip ödenmeyeceği gündem oldu

Tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel birçok etkinlik düzenlenecek.

Toplu taşıma araçlarının da ücretsiz olacağı özel günde özel sektör çalışanlarına tatil mi merak konusu oldu.

28 EKİM ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olurken 28 Ekim 13.00'dan itibaren tatil sayılacak. Kamu çalışanları ve devlet dairelerinde tatil olurken özel sektörde tatil durumu şirketten şirkete değişiklik gösteriyor.

Çalışanların tatil durumu çalıştığı şirkete bağlı oluyor.

29 EKİM'DE NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

29 Ekim'in resmi tatil olmasından dolayı noterler hizmet vermeyecek. 28 Ekim günü ise 13.00'a kadar işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Noterde işlemlerini gerçekleştirecek olanlar 30 Ekim itibarıyla başvuruda bulunabilecek.

29 EKİM METRO, TRAMVAY, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Salı günü tüm Türkiye'de birçok etkinlik düzenlenecek. Cumhuriyet Bayramı sebebiyle binlerce kişi çeşitli etkinliklere katılırken ulaşımda da kolaylık sağlanıyor. Vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'ndan ücretsiz olarak yararlanabilecek.