28 Ekim'de adliyelerin saat kaça kadar açık olacağı belli oldu

25 Ekim 2024 16:46 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 16:56

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle resmi tatil olacak. Devlet dairelerinden işleri olan vatandaşlar ise 28 Ekim'de adliyelerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Çalışma saatleri ile belli oldu.

28 Ekim'de borsanın saat kaça kadar çalışacağı belli oldu

28 Ekim'de borsanın saat kaça kadar çalışacağı belli oldu

28 Ekim PTT açık mı? Kargo ve şubelerin çalışma saatleri belli oldu

28 Ekim PTT açık mı? Kargo ve şubelerin çalışma saatleri belli oldu

Tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak olan 29 Ekim​ Cumhuriyet Bayramı'na az bir süre kaldı. Adliyede işi olanlar ise saat​ kaçta kadar açık olacağını merak ediyor.

Banka ve hastane gibi kamu kurumları 28 Ekim günü yarım gün çalışacak.

28 EKİM ADLİYELER AÇIK MI?

28 Ekim günü tüm Türkiye'de yarım gün hizmet verilecek. Kamu kurumları, hastaneler, noterler ve kargolar 28 Ekim günü 13.00'e kadar açık olacak.

Buna göre 28 Ekim günü vatandaşlar 13.00'e kadar adliyelerde işlemlerini gerçekleştirebilecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI​ TATİLİ KAÇ GÜN?

2024​ yılında salı gününe gelen 29 Ekim günü resmi tatil olmasından dolayı devlet daireleri hizmet vermeyecek.

28 Ekim günü ise 13.00'a kadar açık olacak. Böylece öğrenciler, öğretmenler ve devlet dairesi çalışanları toplamda 1,5 günlük tatil yapacak.

2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı | 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra) | 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün | 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün | 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün | 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü | 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı | 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra) | 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün | 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün | 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün | 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün | 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi ve Milli Birlik Günü | 15 Temmuz 2024 Pazartesi

Zafer Bayramı | 30 Ağustos 2024 Cuma

Cumhuriyet Bayramı | 29 Ekim 2024 Salı

ADLİYELER SAAT KAÇA KADAR AÇIK 2024?

Hafta içi adliyeler 08.30 ile 17.00 aralığında çalışıyor. Adliye çalışanları 12.00 ile 13.00 aralığında öğle arası verirken 17.00'ye kadar işlemleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

Adliyeler hafta sonu kapalı oluyor.