28 Ekim'de adliyelerin saat kaça kadar açık olacağı belli oldu
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle resmi tatil olacak. Devlet dairelerinden işleri olan vatandaşlar ise 28 Ekim'de adliyelerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Çalışma saatleri ile belli oldu.
Tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na az bir süre kaldı. Adliyede işi olanlar ise saat kaçta kadar açık olacağını merak ediyor.
Banka ve hastane gibi kamu kurumları 28 Ekim günü yarım gün çalışacak.
28 EKİM ADLİYELER AÇIK MI?
28 Ekim günü tüm Türkiye'de yarım gün hizmet verilecek. Kamu kurumları, hastaneler, noterler ve kargolar 28 Ekim günü 13.00'e kadar açık olacak.
Buna göre 28 Ekim günü vatandaşlar 13.00'e kadar adliyelerde işlemlerini gerçekleştirebilecek.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
2024 yılında salı gününe gelen 29 Ekim günü resmi tatil olmasından dolayı devlet daireleri hizmet vermeyecek.
28 Ekim günü ise 13.00'a kadar açık olacak. Böylece öğrenciler, öğretmenler ve devlet dairesi çalışanları toplamda 1,5 günlük tatil yapacak.
2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ
Yılbaşı | 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra) | 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün | 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün | 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün | 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü | 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı | 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra) | 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün | 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün | 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün | 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün | 19 Haziran 2024 Çarşamba
Demokrasi ve Milli Birlik Günü | 15 Temmuz 2024 Pazartesi
Zafer Bayramı | 30 Ağustos 2024 Cuma
Cumhuriyet Bayramı | 29 Ekim 2024 Salı
ADLİYELER SAAT KAÇA KADAR AÇIK 2024?
Hafta içi adliyeler 08.30 ile 17.00 aralığında çalışıyor. Adliye çalışanları 12.00 ile 13.00 aralığında öğle arası verirken 17.00'ye kadar işlemleri gerçekleştirmeye devam ediyor.
Adliyeler hafta sonu kapalı oluyor.
Adliyede işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler 08.30 ile 17.00 aralığında hizmet alabiliyor. 12.00 ile 13.00 aralığında ise öğle arası veriliyor.