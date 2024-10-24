28 Ekim günü hastaneler yarım gün olarak hizmet verecek

24 Ekim 2024 10:39 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 10:49

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle birçok kamu kuruluşu ve devlet daireleri kapalı olacak. Resmi tatil olmasından dolayı 28 Ekim günü de yarım gün olarak açık olacak. Vatandaşlar ise 28 Ekim hastanelerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı.

Tüm Türkiye'de her yıl kutlanan Cumhuriyet Bayramı​ bu sene salı gününe denk geliyor. Binlerce vatandaş ise 28 ve 29 Ekim​'de hastane, sağlık ocakları ve eczanelerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor.

28 EKİM​ HASTANELER​ AÇIK MI, KAPALI MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle devlet daireleri kapalı olacak. 28 Ekim günü 13.00'dan sonra da resmi tatil olmasından dolayı hastaneler yarım gün olarak hizmet verecek.

Vatandaşlar pazartesi günü 13.00'a kadar hastanelere gidebilirken öğleden sonra acil servislerden hizmet alabilecek.

29 EKİM KAÇ GÜN TATİL 2024?

Bu yıl salı gününe denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil olurken 28 Ekim Pazartesi günü de yarım gün tatil olacak. Bu nedenle kamu çalışanları 1.5 günlük tatil yapmış olacak.

28 - 29 EKİM SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimi ilan etmesinden dolayı her sene 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanıyor.

Tüm ülkede resmi tatil olarak sayılmasından dolayı ise sağlık ocakları hizmet vermeyecek. Tedavi olmak isteyen ve ilaç yazdırmak isteyenler ise 30 Ekim itibarıyla hizmet alabilecek.

SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Her gün binlerce kişinin hizmet aldığı sağlık ocakları hafta içi her gün 08.00 ile 17.00 aralığında açık oluyor.

12.00 ile 13.00 aralığında ise doktorlar ve çalışanlar öğle arası yapıyor. Vatandaşlar 13.00'ten sonra sağlık ocaklarına başvurabiliyor.

Aile hekimlikleri hafta sonu cumartesi ve pazar günleri ise kapalı oluyor.