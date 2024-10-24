29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları iptal mi? Belediyelerden açıklama bekleniyor

24 Ekim 2024 09:46 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 09:59

Dün Ankara'da meydana gelen terör saldırısı sonrası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri bazı illerde iptal edildi. İlk açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden gelirken vatandaşlar 29 Ekim konserlerinin iptal olup olmadığını araştırmaya başladı.

Dünya TUSAŞ'a terör saldırısını konuştu! Dış basın hain planı 'son dakika' olarak böyle servis etti

Dünya TUSAŞ'a terör saldırısını konuştu! Dış basın hain planı 'son dakika' olarak böyle servis etti

Ankara TUSAŞ​'ta yaşayan terör saldırısından dolayı 29 Ekim gününe düzenlenen konser​, etkinlik ve gösteriler iptal​ ediliyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'daki tesisine gerçekleştirilen saldırıda 5 vatandaşımız şehit oldu. Yürekleri yakan şehit haberlerinin ardından iptal etkinliklerin iptal durumu gündeme geldi.

29 EKİM KUTLAMALARI İPTAL Mİ 2024?

Dün Tusaş tesislerinde meydana gelen hain saldırı sonrasında birçok belediye 29 Ekim konserlerinin ve gösterilerinin iptal edildiğini açıkladı.

Etkinlikler birkaç gün öncesinde planlanarak duyurulmuştu. İlk iptal kararı ABB'den geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler, Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir.

Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz"

29 EKİM KONSERLERİ ERTELENDİ Mİ?

TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında 5 vatandaşımız şehit oldu. Yürekleri yakan olay sonrasında ABB, düzenleyecekleri konserlerin iptal edildiğini duyurdu.

TUSAŞ KİMİN, DEVLETİN Mİ?

1973 senesinde Türk Uçak Sanayii AŞ'nin kurulmasına giden kökeni ile bilinen TUSAŞ, Türk Uçak Sanayii AŞ(TUSAŞ) ve TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI) şirketleri 28 Nisan 2005 tarihinde TAI (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.) çatısı altında birleşmiş oldu.

TUSAŞ’ın hissedarları Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) (%54.49), Savunma Sanayii Başkanlığı (SSM) (%45.45) ve Türk Hava Kurumu (THK) (%0.06)'dur.