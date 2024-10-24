28 Ekim'de borsanın saat kaça kadar çalışacağı belli oldu

24 Ekim 2024 11:08 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 11:18

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle kamu kurumları, bankalar, hastaneler ve kargolar kapalı olacak. Tüm Türkiye'de resmi tatil sayılacak olan 29 Ekim öncesinde pazartesi günü de yarım gün olacak. Borsada işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler ise borsa açık mı araştırmaya başladı.

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BİST, 28 Ekim​ günü çalışma saatlerini ve takvimini duyurdu. Her gün binlerce vatandaşın kullandığı Borsa​ İstanbul​, 28 Ekim'de saat kaça kadar açık olacağını belirledi.

İşlemlerini gerçekleştirmek isteyenler 30 Ekim günü gerçekleştirebilecek.

28 EKİM BORSA AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil​ olmasından dolayı salı günü borsada işlem yapılamayacak.

28 Ekim günü de yarım gün tatil olmasından dolayı kamu kurumları, kargolar, sağlık ocakları, bankalar ve noterler yarım gün olarak hizmet verecek.

Pay piyasası 29 Ekim'de kapalı olurken 28 Ekim günü 12.40'a kadar açık olacak. Bugün olacak olan işlemlerin takası 30 Ekim olurken 25 Ekim ve 28 Ekim günü olacak olan işlemlerin takası 31 Ekim günü gerçekleşecek.

28 EKİM BORSA YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim tatilden önce pay piyasaları 09.40'ta açılacak. Sürekli müzayede işlemleri ise 10.00 ile 12.30 aralığında olacak.

Kapanış seansı ise 12.30 ile 12.40 aralığında gerçekleşecek.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 28 Ekim günü işlemler 09.30'da başlayacak ve sözleşmeler 12.40'ta sona erecek.

Borçlanma Araçları Piyasası'nda ise 28 Ekim günü aynı gün hem ileri valörlü işlemler 11.30'a kadar devam edecek.

BORSA SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

2024 borsa çalışma saatlerine göre 10.00 ile 18.00 aralığında sürekli işlem seansları devam eder. Seansların bitmesinin ardından 18.01'e kadar tek fiyatlı marj yayınlanır.

18.05'e kadar yeni emirler toplanır ve diğer emirler değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Kapanış fiyatının ardından işlemler 18.08 ile 18.10 aralığında gerçekleşir.