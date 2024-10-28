28 Ekim’de eczanelerin saat kaçta kapandığı netleşti, yarım gün hizmet verecek

28 Ekim 2024 10:05 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 10:17

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa süre kaldı. Bugün eczanelerden ilaç temin etmek isteyenler ise saat kaça kadar açık olacağını araştırmaya başladı. Eczaneler 29 Ekim Salı günü tam gün kapalı olacak.

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28 Ekim Pazartesi bankaların saat kaça kadar açık olacağı belli oldu

28 Ekim Pazartesi bankaların saat kaça kadar açık olacağı belli oldu

Tüm Türkiye'de heyecanla kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı​'nda ülkemizde resmi tatil​ uygulanacak. 28 Ekim​ günü de yarım gün mesai yapılırken eczaneye gitmek isteyenler kaçta kapandığını merak ediyor.

Çalışma saatleri ise belli oldu.

28 EKİM ECZANELER​ SAAT KAÇTA KAPANIYOR 2024?

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarın resmi tatil olacak. 28 Ekim günü de yarım gün tatil olurken 13.00 itibarıyla devlet kurumları, hastaneler, bankalar ve noterler mesaisini sonlandıracak.

Buna göre bugün eczaneler 13.00'e kadar açık olacak. 13.00'ten sonra vatandaşlar nöbetçi eczaneler aracılığıyla ilaç temin edebilecek.

Bugün açık olan nöbetçi eczaneleri internetten araştırma sonucu ve e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. 29 Ekim Salı günü eczaneler kapalı olacak.

Nöbetçi eczane​ sorgulaması e- Devlet üzerinden yapılırken il ve ilçeye göre sorgulamalar Sağlık Bakanlığı ile e-Devlet üzerinden yapılabilir.

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI E- DEVLET

28 EKİM SAAT KAÇTAN SONRA RESMİ TATİL?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim Pazartesi günü yarım gün olacak. Pazartesi günü ise mesailer 13.00 itibarıyla sona ererken ardından resmi tatil başlayacak. Vatandaşlar 1,5 günlük tatil yapacak.

HASTANELER BUGÜN SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

28 Ekim Pazartesi günü hastane, sağlık ocakları 13.00'e kadar hizmet verirken 29 Ekim günü tüm gün kapalı olacak.

Hastanelerde tedavi olmak isteyenler acil servis aracılığıyla tedavi olabilecek. Sağlık ocakları da bugün 13.00'e kadar açık olacak.