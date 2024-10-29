29 Ekim Anıtkabir saat kaçta kapanıyor belli oldu! Ziyaret saatleri 2024

29 Ekim 2024 15:54 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 16:09

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyenlerin sayısı oldukça fazla olurken bugün saat kaçta kapandığı da merak konusu oldu. Her yıl coşku ile kutlanan 29 Ekim tüm Türkiye'de heyecanla kutlanıyor.

Bugün tüm Türkiye​'de 29 Ekim​ Cumhuriyet Bayramı​ kutlanıyor. Birçok ilde ve ilçede çeşitli konser ve etkinlikler düzenlenirken katılım da oldukça fazla oldu.

Solotürk gösterileri, Yenikapı ve Maltepe'de konserlerin yanında Ankara​'da Anıtkabir​'e ziyaret etmeden günü geçirmek istemeyenler için ziyaret saatleri duyuruldu.

ANITKABİR 29 EKİM BUGÜN SAAT KAÇTA KAPANIYOR 2024?

2024 senesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'e ziyaret edenlerin sayısı oldukça fazla olurken ziyaretler devam ediyor.

Resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre bugün Anıtkabir, 22.00'a kadar açık olacak. Duyuru şöyle oldu:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” etkinlikleri kapsamında geçmiş yıllarda olduğu gibi 29 Ekim 2024 Salı günü Resmi Tören bitimine müteakip 22.00’ye kadar halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır."

ANITKABİR ZİYARETÇİ SAATLERİ 2024

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarının bulunduğu Anıtkabir, Emin Onat ile Orhan Arda'nın tasarımıdır.

1944 senesinde inşası başlarken 1953 yılında tamamlandı.

Gün içerisinde ziyaret etmek isteyenler için açılış ve kapanış saati şöyle belirlendi.

01 Şubat - 14 Mayıs / Açılış: 09.00 Kapanış: 16.30

15 Mayıs - 31 Ekim / Açılış: 09.00 Kapanış: 17.00

01 Kasım - 31 Ocak / Açılış: 09.00 Kapanış: 16.00