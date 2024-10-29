29 Ekim Instagram çöktü mü? Platformda kullanıcılar erişim problemi yaşıyor

29 Ekim 2024 15:00 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 15:05

Bugün öğle saatlerinin ardından Instagram'a erişim problemleri yaşanmaya başladı. Birçok kullanıcı Instagram çöktü mü sorusunun cevabını araştırıyor. Platformda teknik bir arızanın meydana geldiği tahmin ediliyor.

Instagram itiraf etti: İzlenmeye göre video kalitesini düşürüyoruz

Instagram itiraf etti: İzlenmeye göre video kalitesini düşürüyoruz

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya​ platformu Instagram​'a 29 Ekim​ saat 14.00 sıralarından beri erişim problemi​ yaşanıyor.

Türkiye'nin en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da yaşanan problemler "Instagram çöktü mü" sorusunu gündeme getirdi.

Kullanıcılar platforma neden bağlanamadıklarını merak ediyor.

29 EKİM INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'da saat 14.00'dan itibaren erişim problemleri yaşanıyor.

Kullanıcıların büyük bir kısmı yaşanan problemden dolayı platforma erişim sağlayamıyor.

Platformlardaki bağlantı problemlerini raporlayan Downdetector'a göre yaşanan sorun en yüksek hata seviyesi "Kırmızı" olarak nitelendirildi.

Son 1 saatte Instagram'da hata alan kullanıcılarla ilgili 228 adet raporlama tespit edildi.

INSTAGRAM HİKAYELER NEDEN AÇILMIYOR?

Yaşanan problemden dolayı Instagram'ın hikayeler özelliği de kullanılamıyor.

Ayrıca kullanıcılar tarafından belirtilen bilgilere göre ana sayfa ve keşfet bölümü de yenilenmiyor.

Sorunun teknik bir problemden dolayı kaynaklandığı ve kısa süre içerisinde platformun yetkilileri tarafından çözüleceği tahmin ediliyor.