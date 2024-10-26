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29 Ekim İzmir’de ücretsiz ve %50 indirimli olan ulaşım araçları duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
26 Ekim 2024 16:40 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 16:48
29 Ekim İzmir’de ücretsiz ve %50 indirimli olan ulaşım araçları duyuruldu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na az bir süre kaldı. Milyonlarca vatandaş ise İzmir'de 29 Ekim'de İzban, otobüs hatlarının ücretsiz olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Cumhuriyet Bayramı, tüm Türkiye'de coşkuyla her sene kutlanıyor. Tüm belediyeler çeşitli etkinlikler ve gösteriler ile bu özel günü kutluyor.

İzmir​ Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz​ olan toplu taşıma araçlarını paylaştı.

İZMİR 29 EKİMİZBAN​ ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından 29 Ekim'de İzban'ın ücretsiz olduğunu ve diğer araçların %50 indirimli olacağını duyurdu. Açıklama şöyle oldu:

"Değerli İzmirliler,

29 Ekim'de İZBAN'dan ücretsiz, diğer toplu taşıma araçlarımızdan ise yüzde 50 indirimli olarak yararlanabilirsiniz.

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

29 Ekim İzmir’de ücretsiz ve %50 indirimli olan ulaşım araçları duyuruldu - 1. Resim

29 EKİM İZMİR ETKİNLİK VE KONSERLERİ 2024

İzmir Büyükşehir Belediyesi bugün sosyal medya hesabından etkinlikleri "Cumhuriyet Bayramımızın 101’inci yılını, 15 gün boyunca 19 farklı ilçemizde coşkuyla kutlayacağız.

Unutulmaz anlara ev sahipliği yapacak kutlamalarımızın 15-23 Ekim tarihlerindeki programını görsellerden inceleyebilirsiniz." şu sözlerle duyurdu.

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Kaynak: TGRT Haber
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