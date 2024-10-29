29 Ekim Yenikapı etkinlik alanında gerçekleşecek olan konserlerin programı büyük ilgi gördü

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

29 Ekim 2024 13:40 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 13:48

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında birçok etkinlik ve konser düzenleniyor. Vatandaşların severek katılım sağlayacağı konser ve etkinlikler İstanbul Yenikapı etkinlik alanında gerçekleşiyor. Saati ve konseri olan sanatçılar da belirlendi.