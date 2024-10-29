29 Ekim Yenikapı etkinlik alanında gerçekleşecek olan konserlerin programı büyük ilgi gördü
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında birçok etkinlik ve konser düzenleniyor. Vatandaşların severek katılım sağlayacağı konser ve etkinlikler İstanbul Yenikapı etkinlik alanında gerçekleşiyor. Saati ve konseri olan sanatçılar da belirlendi.
Bugün tüm Türkiye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor. Milyonlarca vatandaşın katılım sağlayacağı etkinlik ve konserler Yenikapı etkinlik alanında düzenleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi konser ve etkinlik programını duyurdu.
İSTANBUL YENİKAPI ETKİNLİK VE KONSERLERİ 29 EKİM
İBB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında birçok konser düzenliyor. Konser ve etkinlik duyurusu vatandaş tarafından ilgi çekerken saati ve nerede olacağı duyuruldu.
Yenikapı'da bugün düzenlenecek olan konser programı şöyle:
18.00'de kapı açılışı olan etkinlikte DJ Burak Yeter, Hadise, Emir Can İğrek sahne alacak. Vatandaşlar konsere ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek.
ANKARA - İZMİR 29 EKİM ETKİNLİKLERİ
Bugün Atatürk Orman Çiftliği'nde Ebru Gündeş 19.30'da sahne alıyor. İzmir'de ise Murat Boz Gündoğdu Meydanı’nda 21.00'de sahne alacak.
İBB tarafından duyurulan takvim şöyle:
29 Ekim Salı
12.00 - 17.00 (Meydan)
Yüz Boyama Atölyesi
Sosis Balon Atölyesi
Ay Yıldız Rüzgar Gülü Atölyesi
Ay Yıldız Kum Boyama
MC Show ve Yarışmaları
12.00 Zumba Kids (Meydan)
12.45 Konser -29 Ekim Korteji (Meydan)
13.15 Jonglör Gösterisi (Meydan)
13.30 Çocuklar için Kitaptan Dramaya Atölyesi (5-9 Yaş)(T Atölye)
14.00 Gösteri - 29 Ekim Korteji Meydan
14.15 Gösteri - Ormanlar Kralı Aslan Tiyatrosu (Meydan)
15.00 Çocuklar için Ritim Atölyesi (7-12 Yaş) (T Atölye)
15.15 Gösteri - 29 Ekim Korteji (Meydan)
15.45 Gösteri - Bubble Show (Meydan)
16.30 Gösteri - Zumba Kids (Meydan)