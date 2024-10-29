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29 Ekim Yenikapı etkinlik alanında gerçekleşecek olan konserlerin programı büyük ilgi gördü

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
29 Ekim 2024 13:40 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 13:48
29 Ekim Yenikapı etkinlik alanında gerçekleşecek olan konserlerin programı büyük ilgi gördü

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında birçok etkinlik ve konser düzenleniyor. Vatandaşların severek katılım sağlayacağı konser ve etkinlikler İstanbul Yenikapı etkinlik alanında gerçekleşiyor. Saati ve konseri olan sanatçılar da belirlendi.

Bugün tüm Türkiye'de 29 EkimCumhuriyet Bayramı​ kutlanıyor. Milyonlarca vatandaşın katılım sağlayacağı etkinlik ve konserler Yenikapı​ etkinlik alanında düzenleniyor.

İstanbul​ Büyükşehir Belediyesi konser​ ve etkinlik programını duyurdu.

İSTANBUL YENİKAPI ETKİNLİK VE KONSERLERİ 29 EKİM

İBB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında birçok konser düzenliyor. Konser ve etkinlik duyurusu vatandaş tarafından ilgi çekerken saati ve nerede olacağı duyuruldu.

Yenikapı'da bugün düzenlenecek olan konser programı şöyle:

18.00'de kapı açılışı olan etkinlikte DJ Burak Yeter, Hadise, Emir Can İğrek sahne alacak. Vatandaşlar konsere ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek.

29 Ekim Yenikapı etkinlik alanında gerçekleşecek olan konserlerin programı büyük ilgi gördü - 1. Resim

ANKARA - İZMİR 29 EKİM ETKİNLİKLERİ 

Bugün Atatürk Orman Çiftliği'nde Ebru Gündeş 19.30'da sahne alıyor. İzmir'de ise Murat Boz Gündoğdu Meydanı’nda 21.00'de sahne alacak.

İBB tarafından duyurulan takvim şöyle:

29 Ekim Salı    

12.00 - 17.00 (Meydan)
Yüz Boyama Atölyesi  
Sosis Balon Atölyesi    
Ay Yıldız Rüzgar Gülü Atölyesi            
Ay Yıldız Kum Boyama
MC Show ve Yarışmaları
12.00 Zumba Kids (Meydan)
12.45 Konser -29 Ekim Korteji (Meydan)
13.15 Jonglör Gösterisi (Meydan)

29 Ekim Yenikapı etkinlik alanında gerçekleşecek olan konserlerin programı büyük ilgi gördü - 2. Resim

13.30 Çocuklar için Kitaptan Dramaya Atölyesi (5-9 Yaş)(T Atölye)
14.00 Gösteri - 29 Ekim Korteji Meydan
14.15 Gösteri - Ormanlar Kralı Aslan Tiyatrosu (Meydan)
15.00 Çocuklar için Ritim Atölyesi (7-12 Yaş) (T Atölye)
15.15 Gösteri - 29 Ekim Korteji (Meydan)
15.45 Gösteri - Bubble Show (Meydan)
16.30 Gösteri - Zumba Kids (Meydan)

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Kaynak: TGRT Haber
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