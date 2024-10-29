Samsun 29 Ekim etkinlik ve konser programı duyuruldu 2024

29 Ekim 2024 12:38 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 12:46

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor. Milyonlarca kişinin katılım sağlayacağı etkinlik ve konserler büyük ilgi çekerken Samsun Belediyesi, 29 Ekim etkinlik programını paylaştı.

Bugün Türkiye'nin birçok yerinde çeşitli konserler düzenleniyor. Samsun​, İstanbul, İzmir, Ankara ve Bolu'da birçok etkinlik​ yapılacak.

Cumhuriyet yürüyüşleri ve konserlerin saat kaçta olacağı da duyuruldu.

SAMSUN 29 EKİM​ ETKİNLİK VE KONSERLERİ 2024

Samsun Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı​ etkinlik programını paylaştı.

28 Ekim günü 13.30'da Çelenk Koyma Töreni Onur Anıtı'nda gerçekleşirken 28 Ekim günü Cumhuriyet Yürüyüşü de yapıldı.

Samsun müzesinde 16.30'da panel düzenlenerek 28 Ekim etkinlikleri tamamlandı.

29 EKİM SAMSUN GÖSTERİ VE ETKİNLİK PROGRAMI

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı en kalbi duygularımla kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum” sözleri ile bayramı kutladı.

10.00'da Valilik'te Tebrikat Töreni düzenlendi.

10.30'da Tütün İskelesi'nde Bayram Töreni yapılırken 10.00 ile 17.00 aralığında gemi ziyareti Atakum Çobanlı İskelesi'nde gerçekleşiyor.

Kabul Töreni ise 19.00'da SBB Çok amaçlı salonda yapılacak.