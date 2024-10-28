29 Ekim'de Adana'da düzenlenecek ücretsiz konserlerin programı belli oldu! Mor ve Ötesi geliyor

28 Ekim 2024 15:01 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 15:29

Türkiye'nin dört bir tarafında her yıl Cumhuriyet Bayramı etkinlikler ile kutlanıyor. Vatandaşlar tarafından 29 Ekim'de Adana'da düzenlenecek konserler ve yerleri merak ediliyor. Konuyla ilgili Adana Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve Mor ve Ötesi'nin geleceğini duyurdu.

28-29 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek ücretsiz konserlerin programı belli oldu! Mert Demir ve Ebru Gündeş geliyor

28-29 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek ücretsiz konserlerin programı belli oldu! Mert Demir ve Ebru Gündeş geliyor

29 Ekim​ Cumhuriyet Bayramı​, Türkiye'nin birçok ilinde düzenlenen konserler ile kutlanıyor.

Belediyeler tarafından yapılan bu konserlere vatandaşlar ücretsiz olarak katılım sağlayabiliyor.

Vatandaşlar tarafından 29 Ekim'de Adana​'da düzenlenecek konserler merak ediliyor.

29 EKİM ADANA'DA DÜZENLENECEK KONSERLER NEREDE, SAAT KAÇTA?

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre 29 Ekim Salı günü saat 20.00'de Mor ve Ötesi konseri düzenlenecek.

Vatandaşların ücretsiz olarak katılabileceği konser​ Uğur Mumcu Meydanı (İstasyon önü)'de gerçekleştirilecek.

Konserin öncesinde ise 19.23'te Adana Büyükşehir Belediyesi önünden Uğur Mumcu Meydanı'na doğru "Meşaleli yürüyüş" yapılacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızda bayraklarla ve meşalelerle yürüyüp, Mor ve Ötesi konseri ile "Cumhuriyet" coşkusunu hep birlikte yaşayalım.

🇹🇷 Meşaleli Yürüyüş

19.23

Adana Büyükşehir Belediyesi önünden Uğur Mumcu Meydanı'na

Mor ve Ötesi Konseri

20.00

Uğur Mumcu Meydanı (İstasyon önü)"