29 Ekim'de Anıtkabir ziyaret saatleri gündeme geldi

28 Ekim 2024 15:12 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 15:14

29 Ekim’de Anıtkabir’e gitmek isteyen vatandaşlar ziyaret saatlerini araştırmaya başladı. Cumhuriyet Bayramı’nın 101.yıl dönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrinin bulunduğu Anıtkabir ziyarete açık olacak.

Anıtkabir​ her yıl 29 Ekim’de olduğu gibi Cumhuriyetin 101.yıl dönümünde de binlerce kişiyi ağırlayacak. Ziyaretini akşam saatlerinde gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar Anıtkabir’in saat kaçta kapandığını merak ediyor.

29 EKİM’DE ANITKABİR SAAT KAÇA KADAR AÇIK? ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

Anıtkabir yılın her günü ziyarete açık olmakla beraber belirli aylarda ziyaret saatleri farklılık gösterebiliyor. Buna göre; 29 Ekim​ Salı günü Anıtkabir, 29 Ekim 2024 Salı günü Resmi Tören bitimine müteakip 22.00’ye kadar halka açık olacak.

ANITKABİR’E NASIL GİDİLİR?

Anıtkabir’e gitmek için Ankara’nın merkezi sayılan Kızılay’a gitmeniz gerekiyor. Ardından AŞTİ yönüne giden Ankaray ile Tandoğan istasyonunda gitmelisiniz. Tandoğan Meydanı durağından çıkıp Anıttepe'ye doğru 300 metre yürüdüğünüzde Anıtkabir'e ulaşabilirsiniz.