29 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek ücretsiz konserin saati ve programı açıklandı! Kenan Doğulu geliyor

27 Ekim 2024 20:05 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 20:06

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya'da düzenlenecek olan konserler açıklandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Kenan Doğlu konseri 29 Ekim akşamı ücretsiz olarak düzenlenecek. 29 Ekim Antalya konserinin ne zaman, nerede olacağı merak edildi.

28-29 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek ücretsiz konserlerin programı belli oldu! Mert Demir ve Ebru Gündeş geliyor

28-29 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek ücretsiz konserlerin programı belli oldu! Mert Demir ve Ebru Gündeş geliyor

Türkiye'nin dört bir tarafında 29 Ekim​ Cumhuriyet Bayramı​ her yıl düzenlenen etkinlikler ile kutlanıyor.

Vatandaşlar tarafından 29 Ekim'de Antalya​'da düzenlenecek konserler ve yerleri merak ediliyor.

Konuyla ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından duyuru yaptı.

29 EKİM ANTALYA'DA DÜZENLENECEK KONSERLER NEREDE, SAAT KAÇTA?

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre 29 Ekim 2024 Salı günü Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Kenan Doğulu​ sahneye çıkacak.

Konser​ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 21.00'da başlayacak ve tamamen ücretsiz olacak.

Aynı gün saat 18.30'da ise "Fener Alayı" etkinliği, Konyaaltı Varyant-Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "101 yıl önce korkusuzca atılan bir adımla başladı her şey. Şimdi, Ata'mızdan devraldığımız şanlı bayrağın emanetçileri olarak en yüksek sesle bir kez daha haykıracağız: "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır!" 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı birlik ve beraberlik içinde kutlamak için herkesi meydana davet ediyorum." ifadelerini kullandı.