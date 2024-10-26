Bursa 29 Ekim etkinlik ve konser takvimi paylaşıldı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

26 Ekim 2024 14:40 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 14:46

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa süre kaldı. Türkiye'nin her yerinde coşkuyla kutlanacak olan bu özel bayram için Bursa'da çeşitli etkinlik ve konserler düzenlendi. 2024 takvimine göre Bursa'da 29 Ekim etkinliklerinin yeri ve saati de belli oldu.

Ankara​, İzmir​, İstanbul​ ve Bursa'da 29 Ekim​ Cumhuriyet Bayramı​'na özel birçok etkinlik düzenleniyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin etkinlik takvimine göre söyleşi, film gösterimi ve yürüyüş düzenlenecek. BURSA 29 EKİM ETKİNLİK VE KONSERLERİ NE ZAMAN, NEREDE? Bursa Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden 29 Ekim etkinlik ve konser takvimini paylaştı. 27 Ekim Pazar günü İnegöl Nikah Salonu önünde Erol Evgin konseri 20.00'da başlayacak. Eski İhtisas Hastane alanında 27 Ekim günü Haluk Levent 20.00'da sahne alacak. 28 Ekim Pazartesi günü Fettah Can, 20.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda halk ile buluşacak. Ali Altay, İskele Meydanı'nda 28 Ekim günü 20.00'da sahne alacak. BURSA CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ TAKVİMİ "CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ" Etkinlik Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı Günü Etkinlik Saati: 19:00 Etkinlik Yeri: FSM Bulvarı Acıbadem Kavşağı "CANDAN ERÇETİN KONSERİ" Etkinlik Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı Günü Etkinlik Saati: 20:00 Etkinlik Yeri: FSM Bulvarı Hastane Alanı "ARPANATOLIA & BURSA BÖLGE DEVLET SENFONİ ORKESTRASI " KONSERİ Etkinlik Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi Günü Etkinlik Saati: 20:00 Etkinlik Yeri: Merinos AKKM Osmangazi Salonu İlgili Haberler MEB'den okullara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı genelgesi! Mansur Yavaş, Ankara 29 Ekim etkinlik takvimini sosyal medya hesabından paylaştı