29 Ekim’de dükkanlar ve AVM’lerin çalışma saati belirlendi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bugün kutlanıyor. Ülkemizin her yerinde sevinçle kutlanan bu özel günde dükkanlar ve AVM'ler açık mı, kapalı mı araştırılıyor. Resmi tatil olmasından dolayı birçok kurum kapalı.
Bugün alışveriş merkezine gitmek isteyen vatandaşlar saat kaça kadar açık merak ediyor.
29 Ekim resmi tatil olmasından dolayı birçok yer kapalı olurken vatandaşın gözü AVM'ler çevrildi.
29 EKİM AVMLER AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR?
29 Ekim Salı günü alışveriş merkezleri açık oluyor. Merkezler normal saatlerinde çalışıyor.
Alışveriş merkezine gitmek isteyenler dükkanları gezebilecek ve yemek yerlerinden faydalanabilecek. Resmi tatil olan bu günde AVM'ler ve dükkanlar genel olarak açık oluyor.
YARIN OKUL VAR MI?
28 Ekim yarım, 29 Ekim tam gün resmi tatil olurken 30 Ekim günü okulların olup olmadığı merak edildi.
Çarşamba günü okullarda eğitime devam edilecek.