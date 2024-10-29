29 Ekim’de dükkanlar ve AVM’lerin çalışma saati belirlendi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

29 Ekim 2024 11:42 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 11:47

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bugün kutlanıyor. Ülkemizin her yerinde sevinçle kutlanan bu özel günde dükkanlar ve AVM'ler açık mı, kapalı mı araştırılıyor. Resmi tatil olmasından dolayı birçok kurum kapalı.