29 Ekim’de İstanbul’da açık olacak kütüphaneler netleşti

26 Ekim 2024 12:37 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 12:43

Salı günü tüm Türkiye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanacak. Vatandaşlar ise kütüphanelerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. İBB, açık olacak olan müze ve kütüphanelerin isimlerini duyurdu.

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29 Ekim​ Cumhuriyet Bayramı​'na kısa süre kaldı. Resmi tatil olmasından dolayı resmi kurumlar ve devlet daireleri kapalı olacak. Kütüphanede ders çalışmak isteyenler ise açık olup olmayacağını araştırmaya başladı.

29 EKİM KÜTÜPHANELER AÇIK MI 2024?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi​ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açık olacak olan kütüphaneleri paylaştı. Buna göre 29 Ekim'de gidebileceğiniz kütüphaneler şöyle:

Atatürk Kitaplığı Afife Batur Kütüphanesi Ahmed Arif Kütüphanesi Ahmet Bedevi Kütüphanesi Ahmet Süheyl Ünver Kütüphanesi Attila İlhan Kütüphanesi Baruthane Kütüphane​ Beşiktaş İskele Kütüphanesi Bulgur Palas Kütüphanesi Çubuklu Silolar kütüphanesi Gülten Akın Kütüphanesi Habitat Kütüphane Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi Hasan İzzettin Dinamo Kütüphanesi İdris Güllüce Kütüphanesi İsmail Hakkı Tonguç Kütüphanesi Kadıköy İskele Kütüphanesi Metin Altıok Kütüphanesi Moda İskele Kütüphanesi Muallim Cevdet Kütüphanesi Muzaffer İzgü Kütüphanesi Naile Akıncı Kütüphanesi Nasrettin Hoca Kütüphanesi Rıfat Ilgaz Kütüphanesi Sabahattin Eyüboğlu kütüphanesi Sevgi Soysal Kütüphanesi Yaşar Kemal Kütüphanesi

29 EKİM HANGİ KÜTÜPHANELER AÇIK?

İBB, resmi tatillerde açık olan kütüphane ve müzeleri resmi sitesi üzerinden duyuruyor. 29 Ekim'de açık olacak olan kütüphaneler de belli oldu. Yukarıda yer alan kütüphaneler 29 Ekim'de açık olacak.