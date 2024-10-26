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29 Ekim’de İstanbul’da açık olacak kütüphaneler netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
26 Ekim 2024 12:37 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 12:43
29 Ekim’de İstanbul’da açık olacak kütüphaneler netleşti

Salı günü tüm Türkiye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanacak. Vatandaşlar ise kütüphanelerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. İBB, açık olacak olan müze ve kütüphanelerin isimlerini duyurdu.

29 EkimCumhuriyet Bayramı​'na kısa süre kaldı. Resmi tatil olmasından dolayı resmi kurumlar ve devlet daireleri kapalı olacak. Kütüphanede ders çalışmak isteyenler ise açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. 

29 EKİM KÜTÜPHANELER AÇIK MI 2024?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açık olacak olan kütüphaneleri paylaştı. Buna göre 29 Ekim'de gidebileceğiniz kütüphaneler şöyle:

  1. Atatürk Kitaplığı 
  2. Afife Batur Kütüphanesi
  3. Ahmed Arif Kütüphanesi
  4. Ahmet Bedevi Kütüphanesi
  5. Ahmet Süheyl Ünver Kütüphanesi
  6. Attila İlhan Kütüphanesi 
  7. Baruthane Kütüphane
  8. Beşiktaş İskele Kütüphanesi
  9. Bulgur Palas Kütüphanesi
  10. Çubuklu Silolar kütüphanesi
  11. Gülten Akın Kütüphanesi
  12. Habitat Kütüphane
  13. Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi
  14. Hasan İzzettin Dinamo Kütüphanesi
  15. İdris Güllüce Kütüphanesi
  16. İsmail Hakkı Tonguç Kütüphanesi
  17. Kadıköy İskele Kütüphanesi
  18. Metin Altıok Kütüphanesi
  19. Moda İskele Kütüphanesi
  20. Muallim Cevdet Kütüphanesi
  21. Muzaffer İzgü Kütüphanesi
  22. Naile Akıncı Kütüphanesi
  23. Nasrettin Hoca Kütüphanesi
  24. Rıfat Ilgaz Kütüphanesi
  25. Sabahattin Eyüboğlu kütüphanesi
  26. Sevgi Soysal Kütüphanesi
  27. Yaşar Kemal Kütüphanesi

29 Ekim’de İstanbul’da açık olacak kütüphaneler netleşti - 1. Resim

29 EKİM HANGİ KÜTÜPHANELER AÇIK?

İBB, resmi tatillerde açık olan kütüphane ve müzeleri resmi sitesi üzerinden duyuruyor. 29 Ekim'de açık olacak olan kütüphaneler de belli oldu. Yukarıda yer alan kütüphaneler 29 Ekim'de açık olacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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