29 Ekim'de İstanbul'da kapalı olacak olan yollar duyuruldu

28 Ekim 2024 13:21 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 13:38

İstanbul Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarın trafiğe kapatılacak olan yollar açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından 29 Ekim yollar kapalı mı sorusu gündeme gelirken alternatif güzergahlar da duyuruldu. Yollar sabah saat 06.00'da kapatılacak.

Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşım duyurusu! İstanbul, Ankara ve İzmir'deki o hatlar açıklandı

Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşım duyurusu! İstanbul, Ankara ve İzmir'deki o hatlar açıklandı

Türkiye​'nin dört bir tarafında 29 Ekim​ Cumhuriyet Bayramı​ her yıl düzenlenen etkinlikler ve yürüyüşler ile kutlanıyor.

Etkinlikler ve yürüyüşlerde vatandaşların güvenliği için bazı yollar trafiğe kapatılıyor.

29 Ekim 2024 tarihinde trafiğe kapatılacak olan yollar İstanbul​ Valiliği tarafından açıklandı.

Vatandaşlar tarafından 29 Ekim'de yollar kapalı mı sorusu gündeme gelirken ayrıca alternatif güzergahlar da merak edildi.

29 EKİM İSTANBUL'DA YOLLAR KAPALI MI?

İstanbul Valiliği tarafından açıklanan bilgilere göre Adnan Menderes Bulvarı​ (Vatan Caddesi) ile Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan bütün yollar trafiğe kapatılacak.

Ayrıca Cumhuriyet Bayramı sona erene kadar bu güzergahta bulunan park halindeki araçlar da kaldırılacak.

Vatandaşlar, Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi) ve Fevzipaşa Caddesi gibi alternatif yolları kullanabilecek.

Valilik tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri” kapsamında düzenlenecek olan “Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi” programı dolayısıyla 29 Ekim 2024 tören günü saat 06:00 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:

KAPANACAK YOLLAR (06:00-PROGRAM BİTİMİ)

-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm yollar uygun noktalardan trafiğe kapatılacaktır.

-19 Ekim 2024 günü saat 22.00'dan itibaren 20 Ekim 2024 günü yapılacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Prova Programı sona erene kadar Adnan Menderes Bulvarı ile Adnan Menderes Bulvarı Yanyollar üzerinde park halinde bulunan araçlar kaldırılacaktır.

ALTERNATİF YOLLAR

- Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi)

- Fevzipaşa Caddesi

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."