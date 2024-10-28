29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul kutlama programı ve etkinlik saatleri duyuruldu

28 Ekim 2024 10:45 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 11:41

Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak. Milyonlarca vatandaşın katılım sağlayacağı İstanbul etkinlik ve konser programı ise belli oldu. Yarın İstanbul'da birçok konser, etkinlik ve gösteri yapılacak. İBB 29 Ekim etkinlik takvimini paylaştı.

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Cumhuriyet’in kuruluşunun 101. yıldönümünde İstanbul​'da çeşitli etkinlik ve konser gerçekleşecek. Etkinliklere katılmak isteyenler ise 29 Ekim​ İstanbul etkinlik takvimini araştırıyor.

Cumhuriyet otobüsü, maskot-bando takımı gösterileri, çocuk konserleri İstanbul'da yapılacak. İBB​ 29 Ekim etkinlik takvimini duyurdu.

29 EKİM İSTANBUL ETKİNLİK VE KONSER PROGRAMI 2024

İstanbul Büyükşehir Belediyesi​, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılacak olan etkinlikleri ve konserleri paylaştı.

Cumhuriyet otobüsü 26 Ekim Zeytinburnu Çırpıcı Parkı, 27 Ekim Güngören Topkoparan Mahallesi & Başakşehir Sular Vadisi, 28 Ekim Sultangazi Cebeci Mahallesi, 29 Ekim Bağcılar Meydanı'ndan geçecek.

Müze Gazhane'de söyleşi ve müzik dinletisileri olacak. Dijital Deneyim Müzesi’nde robotik kodlama atölyeleri yapılırken Miniatürk'te eğlenceli konserler düzenleniyor.

Şerefiye ve Yerebatan Sarnıcı’nda ise Atatürk'ün sevdiği şarkılarla bir dinleti programı yapılacak. Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde ise Atatürk ve Kuvayı Milliye özelinde bir sergi olacak. Etkinliklere katılmak isteyenler Radar Türkiye aracılığıyla ücretsiz olarak kayıt olmasının ardından giriş yapabilecek.

29 EKİM İSTANBUL YENİKAPI MEYDANI KONSERLERİ

İBB tarafından paylaşılan konser takvimine göre Cumhuriyet Bayramı​'nda büyük kutlama Yenikapı Etkinlik Alanı'nda olacak.

18.00'de kapı açılışı olurken vatandaşlar ücretsiz olarak giriş yapacak. DJ Burak Yeter, Hadise, Emir Can İğrek gibi sanatçılar sahne alacak.

Başakşehir Sular Vadisi de bu sene ev sahipliği yapıyor. Başakşehir Sular Vadisi'nde 27 Ekim günü Eypiyo ve Edip Akbayram konseri olmuştu.

28 Ekim günü Koliva ve Onur Akın Sultanbeyli Kent Meydanı’nda sahne alacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İSTANBUL ETKİNLİKLERİ NEREDE?

İBB tarafından paylaşılan takvim şöyle:

28 Ekim Pazartesi

16.00 Söyleşi - Cumhuriyet ve Kadın - Pelin Batu & Sinan Meydan (Q Deck)

19.00 Konser - Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar - Gramofon (Meydan)

20.00 Sinema - Atatürk 1881 - 1919 - 2. Film (Meydan)

29 Ekim Salı

12.00 - 17.00 (Meydan)

Yüz Boyama Atölyesi

Sosis Balon Atölyesi

Ay Yıldız Rüzgar Gülü Atölyesi

Ay Yıldız Kum Boyama

MC Show ve Yarışmaları

12.00 Zumba Kids (Meydan)

12.45 Konser -29 Ekim Korteji (Meydan)

13.15 Jonglör Gösterisi (Meydan)

13.30 Çocuklar için Kitaptan Dramaya Atölyesi (5-9 Yaş)(T Atölye)

14.00 Gösteri - 29 Ekim Korteji Meydan

14.15 Gösteri - Ormanlar Kralı Aslan Tiyatrosu (Meydan)

15.00 Çocuklar için Ritim Atölyesi (7-12 Yaş) (T Atölye)

15.15 Gösteri - 29 Ekim Korteji (Meydan)

15.45 Gösteri - Bubble Show (Meydan)

16.30 Gösteri - Zumba Kids (Meydan)