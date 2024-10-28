Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul kutlama programı ve etkinlik saatleri duyuruldu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul kutlama programı ve etkinlik saatleri duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
28 Ekim 2024 10:45 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 11:41
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul kutlama programı ve etkinlik saatleri duyuruldu

Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak. Milyonlarca vatandaşın katılım sağlayacağı İstanbul etkinlik ve konser programı ise belli oldu. Yarın İstanbul'da birçok konser, etkinlik ve gösteri yapılacak. İBB 29 Ekim etkinlik takvimini paylaştı.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 101. yıldönümünde İstanbul​'da çeşitli etkinlik ve konser gerçekleşecek. Etkinliklere katılmak isteyenler ise 29 Ekim​ İstanbul etkinlik takvimini araştırıyor.

Cumhuriyet otobüsü, maskot-bando takımı gösterileri, çocuk konserleri İstanbul'da yapılacak. İBB​ 29 Ekim etkinlik takvimini duyurdu.

29 EKİM İSTANBUL ETKİNLİK VE KONSER PROGRAMI 2024

İstanbul Büyükşehir Belediyesi​, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılacak olan etkinlikleri ve konserleri paylaştı.

Cumhuriyet otobüsü 26 Ekim Zeytinburnu Çırpıcı Parkı, 27 Ekim Güngören Topkoparan Mahallesi & Başakşehir Sular Vadisi, 28 Ekim Sultangazi Cebeci Mahallesi, 29 Ekim Bağcılar Meydanı'ndan geçecek.

Müze Gazhane'de söyleşi ve müzik dinletisileri olacak. Dijital Deneyim Müzesi’nde robotik kodlama atölyeleri yapılırken Miniatürk'te eğlenceli konserler düzenleniyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul kutlama programı ve etkinlik saatleri duyuruldu - 1. Resim

Şerefiye ve Yerebatan Sarnıcı’nda ise Atatürk'ün sevdiği şarkılarla bir dinleti programı yapılacak. Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde ise Atatürk ve Kuvayı Milliye özelinde bir sergi olacak. Etkinliklere katılmak isteyenler Radar Türkiye aracılığıyla ücretsiz olarak kayıt olmasının ardından giriş yapabilecek.

29 EKİM İSTANBUL YENİKAPI MEYDANI KONSERLERİ

İBB tarafından paylaşılan konser takvimine göre Cumhuriyet Bayramı​'nda büyük kutlama Yenikapı Etkinlik Alanı'nda olacak.

18.00'de kapı açılışı olurken vatandaşlar ücretsiz olarak giriş yapacak. DJ Burak Yeter, Hadise, Emir Can İğrek gibi sanatçılar sahne alacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul kutlama programı ve etkinlik saatleri duyuruldu - 2. Resim

Başakşehir Sular Vadisi de bu sene ev sahipliği yapıyor. Başakşehir Sular Vadisi'nde 27 Ekim günü Eypiyo ve Edip Akbayram konseri olmuştu.

28 Ekim günü Koliva ve Onur Akın Sultanbeyli Kent Meydanı’nda sahne alacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İSTANBUL ETKİNLİKLERİ NEREDE?

İBB tarafından paylaşılan takvim şöyle:

28 Ekim Pazartesi      

16.00 Söyleşi - Cumhuriyet ve Kadın - Pelin Batu & Sinan Meydan (Q Deck)
19.00 Konser - Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar - Gramofon (Meydan)
20.00 Sinema - Atatürk 1881 - 1919 - 2. Film (Meydan)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul kutlama programı ve etkinlik saatleri duyuruldu - 3. Resim

29 Ekim Salı    

12.00 - 17.00 (Meydan)
Yüz Boyama Atölyesi  
Sosis Balon Atölyesi    
Ay Yıldız Rüzgar Gülü Atölyesi            
Ay Yıldız Kum Boyama
MC Show ve Yarışmaları
12.00 Zumba Kids (Meydan)
12.45 Konser -29 Ekim Korteji (Meydan)
13.15 Jonglör Gösterisi (Meydan)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul kutlama programı ve etkinlik saatleri duyuruldu - 4. Resim

13.30 Çocuklar için Kitaptan Dramaya Atölyesi (5-9 Yaş)(T Atölye)
14.00 Gösteri - 29 Ekim Korteji Meydan
14.15 Gösteri - Ormanlar Kralı Aslan Tiyatrosu (Meydan)
15.00 Çocuklar için Ritim Atölyesi (7-12 Yaş) (T Atölye)
15.15 Gösteri - 29 Ekim Korteji (Meydan)
15.45 Gösteri - Bubble Show (Meydan)
16.30 Gösteri - Zumba Kids (Meydan)

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
Cumhuriyet Bayramıistanbul29 Ekimistanbul büyükşehir belediyesiibb

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...