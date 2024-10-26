29 Ekim’de Kadıköy’de birçok etkinlik ve yürüyüş gerçekleştirilecek

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

26 Ekim 2024 17:35 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 17:46

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de coşku ile kutlanacak. Milyonlarca vatandaşın katılım sağlayacağı etkinlik ve konserlerin takvimi ise belediyeler tarafından duyuruldu.