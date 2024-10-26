29 Ekim’de Kadıköy’de birçok etkinlik ve yürüyüş gerçekleştirilecek
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de coşku ile kutlanacak. Milyonlarca vatandaşın katılım sağlayacağı etkinlik ve konserlerin takvimi ise belediyeler tarafından duyuruldu.
29 Ekim'e az bir süre kala belediyeler düzenlenecek olan yürüyüş ve sergi programlarını belirledi.
Kadıköy Belediyesi de birçok yürüyüş, sergi ve etkinlik düzenliyor.
29 EKİM KADIKÖY ETKİNLİKLERİ VE KONSERLERİ 2024
2024 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı salı gününe denk geliyor. Salı günü resmi tatil sayılırken çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.
Kadıköy Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden düzenlenecek olan etkinliklerin takvimini şöyle paylaştı:
KADIKÖY 29 EKİM YÜRÜYÜŞÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kadıköy Bağdat Caddesi Suadiye Işıklar'da Cumhuriyet yürüyüşü gerçekleşecek.
Yürüyüş 19.00'da başlarken ardından Barış Manço Kültür Merkezi Etkinlik Salonu'nda Cumhuriyet Valsi etkinliği düzenlenecek.
KADIKÖY CUMHURİYET BANDOSU NEREDE, SAAT KAÇTA OLACAK?
Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bandosu 17.00'da Bostancı Mahallesi, Emin Ali Paşa Caddesi Paragon İş Bankası önünde başlayacak.
Cumhuriyet Bandosu 18.00'da Bostancı Mahallesi Marmaray istasyonu üzerinde devam edecek.