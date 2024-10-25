29 Ekim'de Türk Yıldızları'nın İzmir gösterisinin programı ve saati belli oldu

25 Ekim 2024 14:42 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 15:11

Türk Yıldızları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterileri kapsamında İzmir'de uçuş gerçekleştirecek. Vatandaşlar tarafından Türk Yıldızları'nın sosyal medya hesabından İzmir uçuşunun programı açıklandı. Yurt içinde 500'üncü uçuşlarını gerçekleştirecekler.

İptal olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ve konserleri belli oldu

İptal olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ve konserleri belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı​ tarafından 24 Ekim'de yapılan haftalık basın toplantısında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı​ gösteri uçuşlarının yapılacağı iller açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türk Yıldızları​İzmir​'de gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Vatandaşlar tarafından Türk Yıldızları'nın 29 Ekim gösteri uçuşunun nerede ve ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

29 EKİM TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ UÇUŞU İZMİR NEREDE, SAAT KAÇTA?

Türk Yıldızları'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre İzmir'de 29 Ekim'de yapılacak olan gösteri uçuşunu vatandaşlar Gündoğdu Meydanı'ndan izleyebilecek.

Yurt içinde 500'üncü gösterisini gerçekleştirecek olan Türk Yıldızları'nın uçuşu 17.30'da başlayacak.

29 EKİM'DE İZMİR'DE ÜCRETSİZ OLACAK ASKERİ MÜZELER HANGİLERİ?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda "İzmir Müze Gemiler" müzesine vatandaşlar ücretsiz olarak girebilecek.

29 Ekim'de ücretsiz olacak olan diğer illerdeki müzeler ise şöyle:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramında askerî müzeler tüm halkımızın ziyaretine ücretsiz açık olacaktır.

Ücretsiz Gezilebilecek Askerî Müzelerimiz 👇

İstanbul Harbiye Askerî Müze ve Kültür Sitesi İstanbul Deniz Müzesi İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi İzmit Müze Gemiler İzmir Müze Gemiler Çanakkale Deniz Müzesi İskenderun Deniz Müzesi Mersin Deniz Müzesi Ereğli/Zonguldak Deniz Müzesi