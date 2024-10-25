29 Ekim'de SOLOTÜRK gösterisinin nerede yapılacağı duyuruldu

25 Ekim 2024 14:09 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 14:12

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Vatandaşlar tarafından 29 Ekim SOLOTÜRK gösterisi nerede sorusunun cevabı araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre SOLOTÜRK İstanbul'da gösteri uçuşu yapacak.

İptal olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ve konserleri belli oldu

İptal olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ve konserleri belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı​ tarafından 24 Ekim 2024 tarihinde "Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantının detayları bakanlığın X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden açıklandı.

Yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre SOLOTÜRK​'ün 29 Ekim​ Cumhuriyet Bayramı​'nda nerede gösteri yapacağı belli oldu.

Vatandaşlar tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda SOLOTÜRK'ün nerede gösteri yapacağı merak ediliyor.

29 EKİM SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NEREDE?

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklanan bilgilere göre SOLOTÜRK, 29 Ekim 2024 tarihinde İstanbul​'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın ilgili kısmı ise şöyle:

"Kahraman milletimizin; egemenliğin, kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu tüm dünyaya ilan ettiği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101’inci yıl dönümünü şimdiden kutluyor; başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Millî Mücadele kahramanlarımız olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.

Millî Savunma Bakanlığı olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu milletimizle birlikte birçok etkinlikle kutluyoruz.

Bu kapsamda,

- 29 Ekim’de Anıtkabir’de tören, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikat ve Ankara’da geçit töreni,

- Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 29 gemi ile 29 liman ziyareti,

- İstanbul’da SOLOTÜRK, İzmir’de Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşu başta olmak üzere asırlık Cumhuriyetimize yaraşır birçok etkinlik icra edilmekte ve edilecektir."

Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.



Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından icra edilen toplantıda şu bilgiler paylaşıldı:



TERÖRİSTLER… pic.twitter.com/BkRtyAhTZs — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma)

29 EKİM'DE İSTANBUL'DA ÜCRETSİZ ASKERİ MÜZELER HANGİLERİ?

Bakanlık tarafından açıklanan bilgilere göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul Deniz Müzesi ve İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Türkiye genelinde ücretsiz olacak olan tüm askeri müzeler ise şöyle:

İstanbul Harbiye Askerî Müze ve Kültür Sitesi İstanbul Deniz Müzesi İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi İzmit Müze Gemiler İzmir Müze Gemiler Çanakkale Deniz Müzesi İskenderun Deniz Müzesi Mersin Deniz Müzesi Ereğli/Zonguldak Deniz Müzesi