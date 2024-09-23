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SOLOTÜRK Belçika semalarında! Nefes kesen gösteriye büyük ilgi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
23 Eylül 2024 11:14 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 11:21

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu yaptı. Gösteri sonunda SOLOTÜRK standı önünde toplanan yüzlerce seyirci, Türk pilotlardan imza alabilmek için kuyruk oluşturdu. SOLOTÜRK, F-16 uçaklarının 50. yıl dönümü kapsamında formasyon uçuşuna da katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK​, Belçika​'da gösteri uçuşu yaptı. Sanicole Havacılık Kulübü tarafından Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen uluslararası hava gösterisine F-16​ ekibi SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda'dan çok sayıda ekip katıldı.

SOLOTÜRK Belçika semalarında! Nefes kesen gösteriye büyük ilgi - 1. Resim

Yaklaşık 250 bin kişinin izlediği gösteride SOLOTÜRK, alkışlar eşliğinde şovunu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK Belçika semalarında! Nefes kesen gösteriye büyük ilgi - 2. Resim

Türk pilotların gösterisinin açıklaması İngilizce ve Flamanca yapılarak, izleyicilerin zorlu manevraları daha iyi anlamaları sağlandı.

SOLOTÜRK Belçika semalarında! Nefes kesen gösteriye büyük ilgi - 3. Resim

Gösteriyi izlemeye gelenler, akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

İMZA ALABİLMEK İÇİN KUYRUK OLUŞTURDU

Gösteri sonunda SOLOTÜRK standı önünde toplanan yüzlerce seyirci, Türk pilotlardan imza alabilmek için kuyruk oluşturdu.

SOLOTÜRK Belçika semalarında! Nefes kesen gösteriye büyük ilgi - 4. Resim
SOLOTÜRK, F-16 uçaklarının 50. yıl dönümü kapsamında formasyon uçuşuna da katıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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