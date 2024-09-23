SOLOTÜRK Belçika semalarında! Nefes kesen gösteriye büyük ilgi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı

23 Eylül 2024 11:14 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 11:21

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu yaptı. Gösteri sonunda SOLOTÜRK standı önünde toplanan yüzlerce seyirci, Türk pilotlardan imza alabilmek için kuyruk oluşturdu. SOLOTÜRK, F-16 uçaklarının 50. yıl dönümü kapsamında formasyon uçuşuna da katıldı.