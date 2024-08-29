Solotürk gösterisi için Yenikapı Meydanı'na gidiş güzergahları ve giden otobüsler 2024

29 Ağustos 2024 17:30 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 17:53

Yarın İstanbul'da yapılacak olan gösteri uçuşuna gidecek olanlar Yenikapı'ya giden otobüs ve metro hatlarını araştırırken kullanabileceğiniz güzergahları ve hatları sizler için derledik.

METROBÜSLE YENİKAPI MEYDANI'NA NASIL GİDİLİYOR?

Zeytinburnu veya Mecidiyeköy istasyonlarda inmenizin ardından M2 Yenikapı-Taksim-Hacıosman metrosu veya M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattına geçiş yaparak meydana ulaşabilirsiniz. Tramvay ile ise Zeytinburnu metrobüs durağından sonra T1 hattında Aksaray durağında inebilirsiniz.

YENİKAPI DURAĞINDAN GEÇEN OTOBÜS HATLARI HANGİLERİ?

30D, 31, 32A, 70KY, 72T, 77 hatları ile gideceğiniz yere varabilirsiniz.

YENİKAPI'YA METRO İLE NASIL GİDİLİR?

Metro ile ulaşım sağlayacak olan vatandaşlar M2 Yenikapı-Taksim-Hacıosman metrosu, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu, M1B Yenikapı-Otogar-Bağcılar-Kirazlı metro hattı ile alana ulaşabilir.