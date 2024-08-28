İstanbul Yenikapı'da jet uçak sesleri Solotürk prova uçuşundan dolayı geliyor
28 Ağustos günü Yenikapı'da yükselen jet savaş uçağı sesleri vatandaşı endişelendirirken İstanbul'da neden jet sesi geliyor, uçaklar neden alçak uçuş yapıyor merak edilmişti. Solotürk, 30 Ağustos günü Yenikapı'da gösteri uçuşu düzenleyecek.
Bugün 11.00 civarında İstanbul'da duyulan savaş uçağı sesleri endişeli anlar yaşatırken uçakların uçuş sebebi belli oldu.
Vatandaşlar gökyüzünde uçak jet uçaklarını görürken Solotürk prova uçuşu gerçekleştiriyor.
İSTANBUL JET SAVAŞ UÇAĞI SESİ NEDEN GELİYOR, NE OLDU SON DAKİKA?
28 Ağustos günü 11.00 civarında gelen uçak seslerinin sebebi Solotürk'ün prova uçuşu yapmasından dolayı geliyor.
Solotürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle gösterisi uçuşunu 2 gün sonra 18.00'de yaparken bugün çevreyi tanımak için havalandı.
YENİKAPI JET UÇAKLAR NEDEN ALÇAKTAN UÇUYOR SON DAKİKA?
Bugün 11.00 civarında başlayan uçak sesleri vatandaşı endişelendirirken sebebi belli oldu. Solotürk, 30 Ağustos günü Yenikapı'da düzenleyeceği gösteri uçuşu öncesinde prova yapıyor.
Bu nedenle İstanbul semalarında jet uçak sesi duyuluyor.
SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN 2024?
30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle düzenlenecek olan gösteri, Yenikapı Meydanı'nda 18.00'de başlayacak. Gösteri alanına milyonlarca kişinin akın etmesi beklenirken etkinlik günü heyecanla bekleniyor