30 Ağustos’ta uçuş gösterisi yapacak SOLOTÜRK tasarımının öyküsü

26 Ağustos 2024 10:41 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 10:45

Hava akrobasisi ekibini temsil eden SOLOTÜRK, Milli bayram, özel gün, TeknoFest gibi festivaller ve bazı uluslararası etkinliklerde Türk pilotlarının manevra kabiliyetini izleyicilere sunuyor.

SOLOTÜRK TASARIMININ HİKAYESİ NEDİR?

14 Ocak 2010 tarihinde 3.Ana Üst Jet Komutanlığına bağlı olarak kurulan SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetlerinin 100’üncü kuruluş yıl dönümünde Türk milletine armağan ettiği yeni bir değer niteliğindedir.

Grafik tasarımında Türk milleti ve Türk Hava Kuvvetlerinin tarih boyunca sembolü olan kartalın yeniden yapılandırılmış bir olarak yer aldığı SOLOTÜRK’ün uçarken altında görülen ay-yıldızın altın renkli olması bayrağa ve temsil ettiği değerlere bağlılığını gösteriyor.

SOLOTÜRK uçarken kanadının üzerinde görülecek olan mat siyah üzerine parlak siyah renkte yerleştirilmiş kartal, havacılığın ruhundaki özgürlüğü ve kararlılığı simgeler. Uçağın burun kısmına doğru uzanan siyah ve gri çapraz çizgiler ise havacıların hızlı düşünme ve karar verme, sürekli ilerleme ve sınır tanımama gibi niteliklerini betimler.

Kısacası, grafik tasarımında yer alan gümüş, siyah ve altın renkler taşıdığı anlam, değer, gerilim ve güç algıları ile Türk Hava Kuvvetlerinin 21’inci yüzyılın hava, uzay ve bilgi gücü olma vizyonuna gönderme yapıyor.

SOLOTÜRK ÖZELLİKLERİ NELER?

Uçağın ve pilotun gücün sınırlarında bütünleşerek Hava Kuvvetleri’nin vurucu gücünü gösteren SOLOTÜRK, F-16 Fighting Falcon uçağını kullanarak yüksek performanslı hava akrobasisi gösterilerini yapıyor.

SOLOTÜRK’ün bazı temel özellikleri şu şekildedir;

Uçak Tipi: SOLOTÜRK, bir F-16C Block 40 uçağını kullanarak gelişmiş manevra kabiliyeti ve yüksek hız tekniklerini seyirciye sunar.

Manevra Kabiliyeti: SOLOTÜRK, F-16’nın üstün hava kabiliyetleri ile dikey ve yatay eksenlerde hızlı dönüşler, ters uçuşlar, ani hızlanma ve yavaşlatma gibi kompleks manevraları gerçekleştirir.

Yüksek Performans: F-16’nın 9 G kuvvetine kadar dayanabilen yapısı sayesinde SOLOTÜRK pilotları yüksek G kuvvetine maruz kalan manevraları yapabilmekte.

Pilotaj: SOLOTÜRK gösterileri üstün pilotaj becerileri gerektirir.

Özel Tasarım: SOLOTÜRK uçağının dış tasarımı, Türk bayrağının renkleri ve sembollerini taşır.

Gösteriler: SOLOTÜRK, Türkiye’nin milli bayramlarında, özel günlerde ve uluslararası gösterilerde hava performansını sergiler.

30 AĞUSTOS SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NEREDE, SAAT KAÇTA?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda SOLOTÜRK’ün İstanbul Yeni Kapı Meydanı’nda saat 18.00 itibarıyla hava gösterisi yapılacağı bildirildi.