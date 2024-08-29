SOLOTÜRK 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda uçuş rekoru kıracak! Binbaşı Murat Bakıcı: Deli kanı taşıyoruz

29 Ağustos 2024 15:53 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 16:53

Hava Kuvvetleri Komutanlığı F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK yurt ve yurt dışında sayısız gösterilere imza attı. Dünya havacılık tarihinde kendilerine ait patentli olan SOLOTÜRK ters kalkış, SOLOTÜRK tonosu, yavaş uçuş ve kobra manevrası var. Dünyanın en iyi pilotları arasında olan SOLOTÜRK pilotları, savaş pilotu olma özelliğini de taşıyor. Pilotlar harekatlara ve operasyonlara katılıyorlar. Ay yıldızı, gövdesinde gururla taşıyan SOLOTÜRK ekibi 13 kişiden oluşuyor.

SOLOTÜRK'ün gösterisi sırasında, müziğin başında Basın ve Halkla İlişkiler Astsubayı Muhammet Bölükbaşı olurken, Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Şükrü Alper Şen de gösterileri halka anlatıyor. Gökyüzünün asil kartalları olarak adlandırılan kahraman SOLOTÜRK pilotları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönünde İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapacak. SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Binbaşı Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı Yasin Dikkule, Yenikapı Meydanı'nda vatandaşları nefes kesici şovlarla buluşturmaya hazırlanıyor. SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Binbaşı Murat Bakıcı yaşadığı heyecanı Zöhre Alagöz'e anlattı.

"DELİ KANI TAŞIYORUZ"

SOLOTÜRK kol komutanı Pilot Binbaşı Murat Bakıcı; “Biz halkımızı temsil ediyoruz. Halkımızın arasından çıktık. Bu görev bize tebliğ edildi. Halkımızın damarlarında akan deli kanı taşıyoruz. Çılgın Türkler, ne demek olduğunu SOLOTÜRK gösterisiyle bütün dünyaya duyuruyoruz.”

"HAREKETLERİMİZ PATENTLİ"

Gösteri esnasında yaptıkları manevralardan bahseden Bakıcı, “Dünya havacılık tarihinde, bize patentli hareketlerimiz var. SOLOTÜRK ters kalkış, SOLOTÜRK tonosu, yavaş uçuş ve kobra manevrası. Benim en çok sevdiğim, yavaş uçuş manevramız. Dünya da F-16'yı en düşük süratle uçuran ekip, biziz SOLOTÜRK ailesi olarak. Deniz seviyesinde 90,95 Knotlara kadar sürati düşürebiliyoruz. 170, 180 kilometre saatlere tekabül ediyor, bu sürat. Neden bu manevrayı çok seviyorum? Çünkü halkımızı selamlarken düşük süratli geçtiğim için halkımızla göz teması kurabiliyorum. Gösteriden sonra alana tekrar gidersem siz önde bizi takip ediyordunuz, diyorum” şeklinde konuştu.

"SIFIR HATAYLA TÜRK MİLLETİNİN GÜCÜNÜ GÖSTERİYORUZ"

Gösteri öncesi yapılan hazırlıklardan bahseden SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Binbaşı Murat Bakıcı, “Her yerin coğrafi yapısı, iklimsel yapısı farklılık icra ediyor. Gerek yurt dışı gerek yurt içi. Her bölgeye özel hazırlıklar yapıyoruz. Her bölgenin irtifası, manya değerleri, bölgedeki binalar, manyalar önem arz ediyor. Bunları çıkartıyoruz. Harita üzerinden çalışıyoruz. Biz gösteriden, provadan önce çevre tanıma uçuşu icra ediyoruz. Yenikapı'da çevre tanımı uçuşu icra ettik. Manyalara baktık. Baz istasyonlarını, yüksek gerilim hatlarını, bizim gösterimizi engel teşkil edebilecek tehditleri çıkardık. Provada da bunu pekiştiriyoruz. Gösteride de sıfır hatayla kusursuz bir şekilde Tük milletinin gücünü gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZİ YENİKAPI MEYDANINA DAVET EDİYORUZ"

Bu da dünyada gösteri anlamında tek uçak icra edilen en uzun sürelerden biri. Bu da bize ait, bunun da gurunu yaşıyoruz. Daha önceden bunu gerçekleştirdik. 30 Ağustos'ta da bunu perçinleyeceğiz. Özel bir gösteri paketi hazırladık. Aralara yeni bazı hareketler koyduk. Yeni bir sunum hazırladık. 30 Ağustos coşkumuzu bizlerle beraber yaşamak için Yenikapı Meydanı'na tüm halkımızı davet ediyorum. Ben semalardan halkımızı saygıyla ve sevgiyle selamlayacağım. Ekibim yerde güzel sunumuyla, müzikleriyle, yönlendirmeleriyle de adeta airshow havasında şov icra edeceğiz” dedi.