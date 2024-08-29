SOLOTÜRK imza ve söyleşi etkinliği 1 Eylül Pazar günü yapılacak

29 Ağustos 2024 13:20 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 13:26

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle 3 gün sürecek olan Solotürk etkinliği gündemde yer alırken saat kaçta başladığı ve gösterilerin programı merak konusu oldu.

SOLOTÜRK İMZA VE SÖYLEŞİ ETKİNLİĞİ NE ZAMAN, KAÇTA?

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 3 gün boyunca sürecek olan etkinlikler 30 Ağustos Cuma günü çocuk oyunu etkinlikleri canlı müzik dinletisi ile başlarken 1 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.

SOLOTÜRK ETKİNLİK PROGRAMI VE GÖSTERİLERİ 30 AĞUSTOS

SOLOTÜRK ekibi 1 Eylül’de söyleşi ve imza töreni yaparken etkinlikte Çocuk Oyun Etkinlikleri, Yüz Boyama, Ahşap Oyuncak Atölyesi Canlı Müzik Dinletileri, F-16 ve F-5 uçak kokpitlerinin halka açılması, DJ performansı olacak.

1 Eylül günü 16.00'da gösteri ekibi söyleşi ve imza töreni olacakken SOLOTÜRK kol komutanı Pilot Binbaşı Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı Yasin Dikkule vatandaşlarla buluşuyor.

30 AĞUSTOS SOLOTÜRK ETKİNLİĞİ NEREDE YAPILACAK?

Cuma günü başlayacak olan imza ve söyleşi ektinliği İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi’nde yapılacak.