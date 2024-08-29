Solotürk gösteri uçuşu 30 Ağustos 2024 18.00'de başlayacak

29 Ağustos 2024 17:01 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 17:18

Solotürk İstanbul gösterisi heyecanla beklenirken nerede olacağı ve ne zaman başlayacağı vatandaşın gündeminde yer alıyor.

Türk Hava Kuvvetleri 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı, F-16C Blok-30TM jet savaş uçağını kullanarak hava akrobasisi yapan ekip gösterileri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ederken 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bir uçuş gösterisi düzenliyor.

SOLOTÜRK İSTANBUL 30 AĞUSTOS UÇUŞ GÖSTERİSİ NE ZAMAN?

F-16 uçağıyla yapılacak olan etkinliğe yoğun katılım sağlanması beklenirken ekip, Instagram hesabı üzerinden birkaç gün önce duyuru yapmıştı. İlgililer sevindiren paylaşımın altında yorumlar yaparken günü de belli oldu.

Gösteri uçuşu 30 Ağustos günü olurken Yenikapı Meydanı'nda gerçekleşecek.

SOLOTÜRK GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK 2024?

Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibinin düzenlediği programa göre Yenikapı Meydanı'nda yapılacak olan organizasyon 18.00'de başlayacak. 18.00'de havalanacak olan Solotürk uçağı İstanbul semalarında 27 dakika boyunca uçmayı hedefliyor.

Kol Komutanı Pilot Binbaşı Murat Bakıcı, “Biz halkımızı temsil ediyoruz. Halkımızın arasından çıktık. Bu görev bize tebliğ edildi. Halkımızın damarlarında akan deli kanı taşıyoruz. Çılgın Türkler, ne demek olduğunu SOLOTÜRK gösterisiyle bütün dünyaya duyuruyoruz.” sözleri ile duygularını aktardı.

30 AĞUSTOS UÇUŞU NEREDEN İZLENİR?

Yarın Yenikapı Meydanı'nda gerçekleşecek olan uçuşa milyonlarca kişinin katılması beklenirken televizyon ekranlarında da canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

2024 GÖSTERİ TAKVİMİ

Ekip, her sene düzenlenen takvimini güncellerken resmi internet sitesinde güncel programı paylaşıyor. Sene içerisinde gerçekleşecek olan etkinlikler resmi duyurular ile takip edilebilirken İstanbul'da yapılacak olan organizasyon birkaç gün öncesinden Instagram ve X hesabından "SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul Yenikapı Meydanında gösteri uçuşu gerçekleştirecektir." notu ile paylaşıldı.