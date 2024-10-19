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29 Ekim’de ücretsiz olacak toplu taşıma araçları belli oldu! Bedava olacak otobüs, metrobüs ve metro hatları

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
19 Ekim 2024 13:11 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 13:25
29 Ekim’de ücretsiz olacak toplu taşıma araçları belli oldu! Bedava olacak otobüs, metrobüs ve metro hatları

Türkiye'nin her yerinde heyecanla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na az bir süre kala Resmi Gazete'de toplu taşıma ücretlerinin ücretsiz olacağı duyuruldu. Vatandaşlar 29 Ekim'de otobüs, metro, marmaray ücretsiz mi araştırmaya başladı.

Cumhuriyet Bayramı​'na yaklaşmamızla beraber çeşitli etkinliklere katılacak olan vatandaşlar için ulaşım​ kolaylığı sağlanıyor. 19 Ekim Resmi Gazete kararında yer alan bilgilere göre hangi toplu taşıma​ araçlarının ücretsiz​ olacağı belli oldu.

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

19 Ekim Resmi Gazetesi'nde yer alan duyuruya göre Başkentray​, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

29 Ekim’de ücretsiz olacak toplu taşıma araçları belli oldu! Bedava olacak otobüs, metrobüs ve metro hatları - 1. Resim

29 Ekim Salı günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz olacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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Ayşe19 Ekim 2024 13:29

Bu ne güzel haber be Cumhuriyet Bayramı hevesim artti artık herkesle birlikte kutlayabiliriz

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